Weber defiende repensar leyes europeas ante la fallida entrega de Puigdemont

Madrid, 4 nov (EFE).- El líder del grupo parlamentario popular en la Eurocámara y posible candidato del Partido Popular Europeo (PPE) a presidir la Comisión Europea, el alemán Manfred Weber, considera necesario "repensar" la legislación europea ante la fallida entrega a España de Carles Puigdemont.

Y cree que debe ser un hecho el "respeto mutuo" a las decisiones judiciales entre los países miembros de la UE, de forma que se pueda extraditar a criminales o investigados en una causa al país que la tiene abierta, según subraya en una entrevista con EFE.

Weber se disputa con el exprimer ministro finlandés Alexander Stubb ser el candidato del centroderecha para presidir la Comisión Europea tras las elecciones del año que viene.

La familia del PPE -la más grande de Europa, en la que están los Presidentes de la Comisión el Consejo y el Parlamento europeos, así como los Jefes de Estado y de Gobierno de 8 países de la UE y 14 miembros de la Comisión Europea- decidirá el próximo jueves en el congreso que celebra Helsinki quién de los dos será el candidato del PPE para sustituir a Jean Claude Juncker.

Aunque Weber parte ya como favorito, por contar con más apoyos importantes, entre ellos el de la canciller alemana, Angela Merkel.

En su entrevista con EFE, Weber reflexiona sobre Cataluña y considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "débil" a la hora de defender la integridad de España, porque no puede actuar como debería hacerlo un primer ministro al "depender" del voto de los separatistas para conformar mayorías parlamentarias.

Además, al ser preguntado por el impedimento de un tribunal alemán de conceder la extradición a España del expresidente de la Generalitat, el político bávaro señala que este asunto demuestra la necesidad de "repensar" la legislación europea.

Tras recalcar que el sistema judicial español es "fuerte e independiente", Weber cree que "no tiene sentido" que un tribunal alemán, que no conoce todos los hechos, sea el que acabe juzgándolos.

Reconoce que, como político, tiene que respetar la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, el tribunal que decidió el pasado julio cerrar el caso de Puigdemont y dejar en libertad al expresidente catalán.

Pero también recuerda que como político debe impulsar un cambio legislativo que permita la extradición y el necesario "respeto mutuo" entre los sistemas judiciales de los socios europeos.

Por otro lado Weber cree que Pedro Sánchez tampoco está "dando muestras de ser un líder fuerte" en materia económica y se pregunta si el presupuesto que ha presentado a Europa "es real" teniendo en cuenta que aún no ha conseguido las mayorías suficientes para sacarlo adelante.

Además critica el proyecto socialista, que "no se basa en cifras sólidas" como ya advertido la propia Comisión, y con medidas que no tienen "perspectivas de futuro", cuando lo que tendría que hacerse es propiciar la inversión y que no hubiera "tanta tributación".

Manfred Weber, a quien Pablo Casado dio oficialmente su apoyo hace una semana en la interparlamentaria de Sevilla, ve en el nuevo presidente del PP el "liderazgo claro" que necesita el centroderecha en España.

Y cree que con ese liderazgo el PP español estará siempre muy por delante de formaciones que pretenden ocupar su espacio como Ciudadanos o Vox, porque considera que los votantes preferirán optar por el original y no por la "copia".

Por otro lado, Weber no cree que haya partidos en la familia del PPE que vayan a caer en la tentación de escorarse a la derecha para no perder votos en favor de los populismos o la extrema derecha.

Considera que el PPE es fiel a sus principios como partido demócrata cristiano y tiene respuestas para hacer frente a populismos y extremismos.

Entre esas respuestas está la de que ha demostrado a los europeos que "se puede confiar" en el PPE, como lo han demostrado los partidos que lo forman gestionando, en Gobiernos como el de España, la salida de la recesión.

"Hicimos las reformas necesarias, impopulares pero necesarias", señala Weber, para quien otra respuesta al populismo es la que debe dar el PPE ofreciendo un proyecto "ambicioso" para la próxima generación.

"Europa necesita abrir un nuevo capítulo. Ya ha pasado el de gestionar la crisis, ahora hay que estar preparados para un buen futuro", que "defina" a la UE y haga a los europeos estar "orgullosos" de serlo.

En la entrevista con EFE, Manfred Weber admite que el primer ministro húngaro, Viktor Orban, es "un problema" dentro de la familia del PPE.

Ha recordado que en septiembre votó con la mayoría del Parlamento Europeo a favor de aplicar el artículo 7 de los tratados europeos y sancionar a Hungría por considerar que hay en el país un riesgo de violación del Estado de derecho, con decisiones como la de actuar contra las ONG o poner obstáculos a la Universidad Centroeuropea.

Weber -que dio voto libre a los eurodiputados del PPE y la resolución salió adelante por una amplia mayoría- ha recalcado que aquella votación demostró determinación del PPE contra la actitud de Orban, así como que "no hay trato especial cuando se rompen los principios esenciales".

Eso no significa no obstante que el PPE vaya a expulsar al Fidesz la formación política de Orban, porque según ha señalado Weber, el artículo 7 se activa contra el país y no contra el partido y además dicho artículo "significa diálogo" para buscar soluciones y un entendimiento.