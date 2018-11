Rins no cambiaría su podio de MotoGP por el título de Moto2 o Moto3

Sepang , 4 nov .- El español Alex Rins (Suzuki GSX RR) consiguió la segunda plaza en el Gran Premio de Malasia de MotoGP y reconoció que han "sido subcampeones de Moto3 y Moto2, pero esto es otra era, MotoGP es MotoGP y lo demás son motos" por lo que aseguró que está "muy contento con este resultado".

"Me he esforzado al límite, no he tirado la toalla, al principio he perdido un poco de tiempo con la línea de Ducati que tenía delante, pues era complicado adelantarles, he perdido 4 ó 5 vueltas, pero una vez me los quité de encima he llegado a Pedrosa y no me lo he pensado, le he adelantado lo más rápido que he podido y después con Zarco, lo mismo", explicó Rins.

"Lo que me ha motivado a tirar es que nadie contaba conmigo para el podio en este fin de semana", afirmó.

"Hoy ha sido el día que más calor ha hecho durante todo el fin de semana y la moto no iba como en los últimos libres, iba como flotando, pero el control que tenemos con la Suzuki es muy bueno, he peleado mucho para encontrar tracción y ser estable en las frenadas y al final ha llegado", aseguró Rins, quien dijo que su moto ya está para ganar carreras.

"Llevo varias carreras diciéndolo, tenemos que mejorar en la calificación ya que salimos aún muy atrás, pero la moto está para ganar", recalcó Rins, quien dijo que Suzuki "está trabajando en todos los aspectos, frenada, paso por curva, aceleración y velocidad máxima en quinta y sexta".

"Falta una carrera y puede pasar de todo, pero lo importante es que estoy quinto, empatado con Zarco, y Valencia es un circuito que me gusta, donde ya el año pasado fuimos cuartos así que a ver cómo va", comentó Rins sobre la posibilidad de quedar en el campeonato por delante de su compañero de equipo, el italiano Andrea Iannone.