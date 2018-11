Marco Sangalli dedicó el gol a su hermano Luca

Alcorcón , 4 nov .- Marco Sangalli, centrocampista del Alcorcón, dedicó el gol que marcó frente al Rayo Majadahonda a su hermano Luca, jugador de la Real Sociedad que el pasado miércoles sufrió un ictus isquémico leve del que ya ha sido dado de alta y tras el que no presenta signos de afectación neurológica.

Marco Sangalli desveló que cuando se enteró de la noticia se marchó de Alcorcón rumbo a San Sebastián para estar junto a su familia en un "momento duro".

"En esta vida, más allá del fútbol, hay cosas más importantes. Cuando me enteré me tuve que ir a San Sebastián y cuando me vi con fuerzas decidí volver", dijo Marco, titular frente al Rayo Majadahonda y autor del primer gol de su equipo en la victoria (2-0).

"Ha sido un partido emotivo para mi porque he podido dedicarle el gol a mi hermano y espero darle un abrazo pronto. De hecho, me voy para San Sebastián ya", declaró Marco.

Luca Sangalli sufrió un ictus al poco de iniciar, a las 6.30 horas de la mañana del miércoles, el examen correspondiente al máster de Ingeniería Industrial que cursa en la Universidad de Mondragón, en su sede de Hernani (Guipúzcoa).

Dos días después fue dado de alta con un pronóstico "bueno", ya que las primeras pruebas reflejaron que el jugador no presentaba "síntomas ni signos de afección neurológica" tras el ictus.

El jugador está a la espera de los resultados de las pruebas que se le han practicado en la Unidad de Ictus del Hospital Donostia, que podrían llegar en el plazo de entre dos y tres semanas, según precisó la Real Sociedad en su comunicado.