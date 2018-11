Marcelino cumple 50 partidos de Liga en el Valencia en su momento más difícil

Valencia, 4 nov (EFE).- El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, cumplirá este sábado ante el Getafe cincuenta partidos de Liga al frente del club de Mestalla en el momento más complicado desde su llegada a la entidad al principio de la pasada campaña.

Tras una brillante primera temporada, en la que clasificó al equipo en cuarta posición para la Liga de Campeones, el equipo ha comenzado la presente Liga abonado al empate, con ocho igualadas en once encuentros, dinámica que truncó de la peor manera posible, con una derrota en casa este sábado ante el Girona (0-1).

Los registros globales de estos primeros 49 partidos del técnico asturiano en Liga son más positivos que negativos, aunque en las últimas semanas marcan una tendencia descendente.

El Valencia de Marcelino ha ganado veintitrés partidos de esos 49 choques, empatado quince y perdido once, con un total de 73 tantos a favor y 47 en contra.

Sin embargo, si se diferencian los guarismos en función de una u otra temporada, casi todos los números justifican que la buena clasificación del año pasado poco tiene que ver con la de la proximidad a los puestos de descenso del actual ejercicio.

De las veintitrés victorias, solo una se registra en este campeonato en el que los ocho empates ya acumulados a principio de noviembre superan los siete de todo el pasado campeonato, mientras que los goles a favor también ha descendido (1,71 por encuentro en el pasado campeonato y 0,63 en el actual).

Sin embargo, a pesar de que el Valencia funciona peor que en el pasado campeonato, el porcentaje de derrotas es menor (un 18 por ciento este año frente al 23 del pasado) y el de goles en contra también (uno por partido hace una campaña y 0,80 en la actual).

Por ello, son los empates los que lastran al equipo de Marcelino en la Liga 2018-19, en la que el técnico del Valencia no ha dejado de insistir en que es la falta de aprovechamiento de las ocasiones la causa fundamental de la situación clasificatoria y los numerosos empates acumulados.

Partido tras partido, con contadas excepciones, ha insistido en que el equipo ha estado más cerca de ganar que de perder, que igualar siempre es síntoma de competir, y que no aceptaba bajo ningún concepto que el equipo estuviera en crisis, pues la actitud y el trabajo de los jugadores lo indicaba con claridad.

Tras la derrota ante el Girona (0-1) de este sábado en Mestalla, con la que puso fin a una racha de tres empates seguidos, Marcelino recordó que su equipo había dispuesto de veintiséis ocasiones de gol y el equipo catalán de una.

"¿Qué más se puede hacer para marcar?", se preguntaba tras un choque que se recordará por las espectaculares paradas del meta Bono y por ser el que de forma más clara el equipo mereció ganar, circunstancia que no se ha dado tan claramente en otros encuentros tras los que Marcelino también se había mostrado optimista.

Mientras entre los aficionados cunde el nerviosismo, ya que no han visto ganar al equipo en casa desde el último partido del pasado campeonato (cinco empates y una derrota en la Liga actual en Mestalla), el técnico se muestra tranquilo.

Por ello ha insistido en que no ve necesario cambiar sistemas, aspectos tácticos o cualquier otra dinámica del equipo, mientras que el director general del club, Mateu Alemany, afirmó este miércoles que aunque la línea de resultados no le satisfacía, no habían estudiado la opción de reforzar el equipo en el mercado invernal.