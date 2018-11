Laso: "Nos ha faltado respeto al partido desde el primer minuto"

Madrid, 4 nov (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, reconoció tras la derrota ante el MoraBanc Andorra (105-107) que a su equipo le falto "respeto al partido desde el primer minuto" porque, entre otras razones, "no defendió nada" y permitió demasiados lanzamientos a su rival.

"Hemos permitido 74 tiros a canasta y eso significa que no hemos defendido nada y que nos ha reboteado. Ellos han tenido quince rebotes en ataque y eso les permite tener confianza para tirar", resumió en rueda de prensa.

El técnico vitoriano, que alabó la gran actuación de los andorranos y sus grandes porcentajes de tiro, se mostró "disgustado" tanto por el resultado final como por el juego de los suyos, que "no hicieron las cosas bien y pueden hacerlas mucho mejor", lo que debería servirles "de enseñanza" de cara al futuro.

"El rebote ha sido probablemente muy importante en el partido de hoy y los 60 puntos del primer tiempo son inadmisibles", continuó Laso.

No quiso utilizar como excusa que hace 48 horas jugaron en Lituania ante el Zalgiris. "Eso está muy bien, pero tenemos que ser exigentes con nosotros mismos y tener respeto por el rival".

Como único aspecto positivo, destacó que sus jugadores "no bajaron los brazos, siguieron peleando y no se fueron del partido", si bien lamentó que no tuvieran el control del choque gracias al "buen trabajo" del MoraBanc Andorra.

"La primera derrota siempre jode y perder en casa más, pero también nos vale de toque de atención y a veces las derrotas enseñan más que la victorias y es algo que debemos aprender de cara al futuro", finalizó el entrenador blanco.