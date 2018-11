Ibon Navarro: "Es una victoria histórica para el club"

Madrid, 4 nov (EFE).- Ibon Navarro, entrenador del MoraBanc Andorra, destacó este domingo tras ganar al Real Madrid (105-107) que se trata de una victoria "histórica" para el club, que además llega en el mejor momento tras una racha de cuatro derrotas consecutivas.

"Estoy muy contento por el equipo, porque es un triunfo histórico para nosotros y para el club. Veníamos en un momento muy difícil y faltos de confianza porque los resultados no acompañaban", explicó el técnico vasco en rueda de prensa.

No obstante, recordó que no tendrán siempre el acierto y la inspiración de hoy y dijo que, de cara al futuro "todo pasa por seguir mejorando", a pesar de sus "problemas y carencias en el aspecto defensivo", porque les gustaría "que fuese una seña de identidad del equipo y por ahora no lo es".

Preguntado por la clave para ganar en casa del líder tras cuatro partidos perdidos consideró: "En días como hoy, no juegas con esa presión y te rebelas contra ese ambiente alrededor del equipo y pasan estas cosas", si bien opinó que será complicado mantener el nivel mostrado ante el Real Madrid.

"Para ser un equipo sólido como queremos ser, tenemos que mejorar mucho atrás", continuó Navarro, quien solo lamentó que sus hombres no se hubiesen mostrado en algunos momentos lo suficientemente sólidos y no hubiesen hecho alguna falta más para evitar las canastas "fáciles" del Real Madrid en el primer tiempo.