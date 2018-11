La Generalitat no introducirá nuevos impuestos pero recuperará el del ADSL

Barcelona, 4 nov (EFE).- El Govern no introducirá nuevos impuestos con el proyecto de ley de presupuestos para 2019 y la correspondiente ley de acompañamiento, aunque sí recuperará tributos cuestionados por el Tribunal Constitucional, como el del ADSL y el de elementos radiotóxicos, que afectaba a las centrales nucleares.

Así lo ha avanzado a Efe el secretario general del departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat, Albert Castellanos, que ha asegurado que el Govern "no tiene prevista la creación de nuevos impuestos" en las cuentas para 2019.

"El espacio fiscal que tiene la Generalitat en tributos propios es un espacio muy pequeño", ha afirmado el número dos de este departamento, que ha recordado al mismo tiempo que el Estado se ha mostrado en los últimos años "muy celoso" respecto a las nuevas figuras tributarias planteadas desde las autonomías.

A la pregunta de si el Govern se plantea reformar el tramo autonómico del IRPF, ha respondido: "No cerramos la puerta a ninguna reforma que pueda permitir una mayoría parlamentaria" para sacar adelante las cuentas.

No obstante, ha querido dejar claro que el Govern no tiene, de entrada, la intención de abordar una modificación del IRPF por entender que "no es la más relevante ni la más urgente" que debe afrontar.

"La principal asignatura" pendiente en este campo, ha opinado, es reducir la diferencia que existe entre la tributación de las rentas del trabajo y las del capital.

En cambio, Castellanos sí que ha explicado que el Govern aprovechará las cuentas de la Generalitat para 2019 para recuperar el impuesto que grava a las operadoras por cada conexión ADSL con el objetivo de destinar la recaudación a la producción audiovisual catalana.

"Tenemos argumentos y vías para proponer este impuesto de otra manera para que no sea recurrible", ha asegurado el alto cargo del Govern, que ha precisado que el objetivo anual de recaudación por esta vía se mantiene en torno a los 17 millones de euros.

Asimismo, el Govern también usará la ley de acompañamiento de los presupuestos para "ajustar la forma de cálculo" del impuesto sobre el riesgo medioambiental de elementos radiotóxicos con el fin de que esté "en vigor en 2019".

En cuanto al impuesto sobre activos no productivos, pactado con la CUP a finales de 2016 y que no se ha puesto en marcha aún, Castellanos ha recordado que la iniciativa partió del Parlament y no del Govern, y que el ejecutivo catalán se plantea ponerlo en marcha, "no con finalidades recaudatorias", sino de control, para prevenir "la evasión fiscal".