Antonio Alcalde y Mónica Valdepeñas, vencedores de la carrera Go Fit

Madrid, 4 nov (EFE).- El madrileño Antonio Alcalde (Dynafit) y la toledana Mónica Valdepeñas (La Laguna), dos especialistas en carreras de montaña (trail), han sido los ganadores hoy sobre asfalto en la tercera edición de la carrera GO Fit de Vallehermoso.

En un recorrido de 10 kilómetros por la zona de Bravo Murillo y la Castellana, Antonio Alcalde ha ganado con un tiempo de 33:01 minutos, con cuatro segundos de ventaja sobre David Díaz (Tenerife) y 45 sobre Óscar Estévez (San Lorenzo).

La victoria absoluta en la carrera femenina de 10 kilómetros ha sido para una enfermera toledana con residencia en Madrid, Mónica Valdepeñas, con un tiempo de 41:40, lo que supone una gran ventaja sobre la segunda, Alejandra Sánchez (Enphorma), con 42:10. Laia Morón completó el podio con 43:25.

"Mi especialidad es el trail. Hace dos semanas gané el de El Escorial y en asfalto no corro casi nada, aunque ya he hecho algunos maratones. Trabajo aquí cerca, en la clínica San Carlos, y me apetecía probar aquí", ha indicado a Efe la atleta toledana.

El campeón olímpico Fermín Cacho, que disputará su primer maratón el próximo mes de febrero en Sevilla, ha participado en la modalidad de 5 kilómetros y ha llegado a la meta con un tiempo de 27:21 sin dar muestras de cansancio.

"El asfalto pone a cada uno en su sitio, pero correr con la gente es una gran motivación. Son ellos los que nos animan a nosotros. Estoy ya preparando el maratón de Sevilla, pero con tranquilidad, cuatro días a la semana bajo la dirección de un sabio, Abel Antón", ha comentado en declaraciones a Efe.

Por su parte, la campeona olímpica de altura Ruth Beitia ha corrido los primeros kilómetros junto a Cacho -ambos son embajadores de GO Fit-, pero a mitad de trayecto le ha dicho que continúe a su ritmo sin preocuparse de ella.

"He dosificado fatal y tengo un catarrazo, pero aún así he bajado en 10 segundos mi marca del año pasado", ha advertido a su llegada a la meta en la distancia de 5 kilómetros.