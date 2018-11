La "vergüenza" de las mujeres que denuncian a marido abusador en Pakistán

La Haya, 3 nov (EFE).- La abogada pakistaní Zainab Malik, especializada en víctimas de agresión sexual y personas en el corredor de la muerte, asegura a Efe que las mujeres "se avergüenzan aún" de denunciar los abusos de su marido y recuerda que "la violencia doméstica no está reconocida" como delito en Pakistán.

"Una mujer no iría a un tribunal a denunciar a su marido por violarla o pegarla. No sería su primera opción. Primero porque se sentiría muy avergonzada de decirle a la policía que su marido le pega, y segundo porque los policías son todos hombres, no están sensibilizados hacia este tipo de quejas", advierte esta letrada.

Malik, abogada treintañera y activista de derechos humanos, tiene ya una década de experiencia en servicios legales a presos condenados a pena de muerte, supervivientes de torturas policiales y víctimas de violencia machista en Pakistán.

Esta joven tiene claro que queda "mucho camino por recorrer" hasta introducir suficientes leyes en el sistema judicial que sean más "sensibles" hacia la igualdad de género y lamenta que aún haya "muchos problemas de acceso" al sistema judicial.

Los casos más complicados para ella son los de violaciones sexuales, puesto que un caso penal en Pakistán puede tardar hasta 20 años en resolverse, explica a Efe tras una visita a La Haya para ofrecer una charla que lleva por título "¿Hay justicia para las víctimas de violencia sexual?".

"Si una víctima debe venir una y otra vez a un tribunal, es mucho tiempo acompañada del estigma que supone ser víctima de una violación. La mayoría de las mujeres tienden a rendirse y abandonar. Es muy frustrante porque tampoco podemos culpar a las víctimas", advierte.

Menos del 4 % de los casos de violación terminan en condena, mientras que el resto se resuelven fuera de la corte, con un acuerdo entre la familia de la víctima y el agresor.

Además, las víctimas se ven obligadas a testificar en una corte abierta y delante de sus agresores, lo que hace que "prefieran no ir a un tribunal y guardarse lo que han sufrido para no pasar por la humillación" de dar detalles delante de todo el mundo.

La falta de credibilidad en la versión de las mujeres es "un problema global", como ya se ha visto con el movimiento "Me too", señala: "Cuando una víctima de acoso sexual denuncia su caso, aparecen cientos de preguntas sobre el lugar en el que estaba, lo que vestía, lo que hacía, etc. Pakistán no iba a ser menos".

Esta abogada explica que lo primero que investiga la justicia pakistaní en un caso que afecta a una mujer es "su historial sexual, su carácter, su forma de hablar, sus otras relaciones, detalles que al fin y al cabo no deberían ser relevantes" para determinar si hubo o no una agresión.

"La violencia sexual está estereotipada. Aún se cree que pasa solo a mujeres que iban andando por un callejón solas. La mayoría de los casos no ocurren así: es alguien que conoces, que vive contigo en tu casa, tu propio marido, un familiar. Ahora se ha empezado a hablar de ello con más claridad", asegura.

Organizaciones locales llevan a cabo campañas en Pakistán para concienciar a las mujeres sobre sus derechos, especialmente a aquellas que viven en pueblos alejados de las grandes ciudades y donde el sistema judicial no siempre llega para protegerlas.

"Hay que dejarles claro que su marido, solo por serlo, no tiene derecho a ponerles la mano encima. Se necesita educación", concluye.

Por otro lado, Malik subraya la situación de los prisioneros en el corredor de la muerte, cuyo número asciende hoy a unas 8.260 personas en Pakistán, según Justice Project Pakistan, organización a la que pertenece esta abogada.

Hasta diciembre de 2014, cuando tuvo lugar el ataque terrorista en una escuela de Peshawar que terminó con el asesinato de 134 personas, Pakistán tenía una moratoria y no ejecutaba las sentencias a muerte desde hacía siete años.

Pero el Gobierno comenzó entonces a ejecutar a los condenados porque "la opinión pública le acusó de no hacer lo suficiente" contra el terrorismo, dice Malik, que calcula que en estos cuatro años hubo unas 500 ejecuciones, un 20 % de acusados por terrorismo y el resto por cometer uno de los 32 crímenes penados con la muerte.