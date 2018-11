Tarín: "Le hemos jugado de tu a tu al Atlético"

Leganés , 3 nov .- Rodrigo Tarín, defensa central del Leganés, consideró que el empate logrado por su equipo ante el Atlético de Madrid en el estadio de Butarque (1-1) es justo, a juzgar por lo que se vio sobre el césped.

"Estamos planteando bien los partidos, les hemos jugados de tu a tu. Creo que el empate es justo. Nos vamos con un buen sabor de boca y ahora toca pensar en puntuar fuera", comentó ante los medios en zona mixta.

"Seguimos sumando en Butarque, es importante. Esta temporada estamos fuertes en nuestro estadio, es lo que nos va a ayudar a conseguir el objetivo. Hay que intentar sacar el mayor número de puntos posibles y hoy nos hemos llevado un buen empate", apuntó también.

Por otro lado valoró su actuación personal y bromeó sobre el gol del empate, que nació en un remate suyo que impactó en el larguero y posteriormente empujó a la red sobre la línea el delantero argentino Guido Carillo.

"Estoy contento. He intentado celebrar el gol para que me lo dieran a mi pero al final se lo han dado a Guido (risas). Lo importante es que he podido llevar al equipo a empatar un partido en los últimos minutos. Me voy muy satisfecho", declaró.