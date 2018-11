Socios cuestionan al director general y el patrocinio de una casa de apuestas

Pamplona, 3 nov (EFE).- Varios de los socios compromisarios de Osasuna, reunidos este sábado en asamblea general, cuestionaron la figura del director general del club, Fran Canal, así como el patrocinio a la entidad rojilla de una casa de apuestas.

La junta directiva osasunista dejó fuera de la asamblea la solicitud de un grupo de socios para incluir dos puntos en el orden del día, entre ellos la reprobación del director general, al "no atenerse a los estatutos de la entidad".

Sin embargo, Canal fue censurado por varios asambleístas, acusado de ser un "osasunista en tránsito" (trabaja como externo), de ser el que manda en el club y de que saldrá del mismo "cuando no tenga más negocio que sacar de Osasuna".

Canal señaló que no se considera un director general externo y subrayó que trabaja y se "deja la piel" por Osasuna: "Vivo con un equipo humano que es Osasuna. Ellos no me consideran externo. Otra cosa es el acuerdo mercantil que tenga con Osasuna".

"El problema es que el que molesto soy yo. Soy conscientes de que no me quieren (en referencia a un sector de los socios), lo asumo, pero otros sí, como mi equipo de trabajo", manifestó.

Canal aseguro que vive "por y para Osasuna". "Un día me iré, porque existen ciclos, y el día que me vaya lo haré siendo osasunista para toda la vida. Hay mucha gente que me odia, pero otros me quieren", añadió.

El director general indicó que "Osasuna no es Fran Canal" y defendió que él no toma las decisiones: "Es fácil entrar en descalificaciones e insultarme, pero no voy a permitir descalificaciones de que robamos. Ha presentado seis querellas criminales al respecto", explicó.

El presidente del club, Luis Sabalza, tomó la palabra para asegurar que es la junta directiva la que "toma las decisiones" en la entidad.

"El proyecto lo lleva la junta y en ningún momento Canal ha pasado por encima de la junta directiva. Si los socios tienen otra visión están equivocados. No piensen que somos floreros o mequetrefes que se dejan liar por cualquiera", dijo Sabalza a los socios, quienes denunciaron que la directiva no nombrara un subdirector general tal y como se había comprometido.

El patrocinio de la casa de apuestas Kirolbet también suscitó polémica en la asamblea por los peligros de ludopatía, sobre todo entre los más jóvenes.

Canal señaló que Osasuna ha establecido con Kirolbet una campaña de información y sensibilización "para que los jóvenes hagan un uso responsable" de las casas de apuestas, al tiempo que indicó que el código ético del club impide que sus miembros participen en estas.

"Es un problema social, no de Osasuna", afirmó Canal, quien apuntó que el patrocinio del club con Kirolbet concluye con el mandato de la actual junta directiva, por lo que el contrato de renovación dependería de los nuevos gestores.

La junta directiva presentó el plan de viabilidad para la reforma del estadio El Sadar, según explicó, una de carácter obligatoria para la próxima temporada por imposición de LaLiga y otra consistente en una remodelación integral del estadio, entre las que tendrán que elegir los socios dentro de un tiempo sin especificar.

Además, en la asamblea, que duró cuatro horas y media, los socios eligieron a Rafael Almandoz como nuevo defensor del socio, entre la terna seleccionada por la directiva de las siete candidaturas presentadas.