Sandra Sánchez: "¿Cómo no voy a sonreír, si ocurre lo que parecía un sueño?"

Madrid, 3 nov (EFE).- Sandra Sánchez es la sonrisa del kárate: número uno de la clasificación mundial de katas, disfruta cada paso del camino que la conduce a Tokio, donde este deporte hará su debut olímpico en 2020 y ella confía en estar en el podio.

El mayor puñado de puntos para la clasificación olímpica se los jugará la semana próxima en Madrid, en los XXIV Campeonatos del Mundo. A 120 kms de su Talavera de la Reina natal.

'¿Cómo no voy a sonreír, si me están ocurriendo tantas cosas que parecían un sueño?", se pregunta Sánchez. Bronce en la anterior edición, esta vez quiere "llegar a la final del Mundial y ganarla".

P. La situación que se le plantea no puede ser mejor: el primer Mundial preolímpico, ante su público.

R. Se juntan un montón de cosas emocionantes: vamos a competir en casa, es el único Mundial que clasifica para los Juegos, es el campeonato que más puntos da en el ránking. Juntando todo, salen esas ganas de que llegue el día y de estar en el tatami.

P: Los resultados en las últimas competiciones apuntan a un gran resultado. ¿Sus sensaciones personales lo confirman?

R. Son muy buenas. De todos los campeonatos he vuelto con medalla. Me ha tocado enfrentarme con las rivales más difíciles que pueden caerme en el Mundial y hasta ahora todo ha ido muy bien. No me puedo confiar, porque en cada campeonato sales al tatami y no solo dependes del rival. Dependes de ti, de cualquier desequilibrio. Voy con la confianza de que hemos trabajado mucho pero con el respeto de ir paso a paso.

P. ¿Dejará pequeño el bronce que ganó en el anterior Mundial?

R. Eso espero. Vamos con el objetivo de estar en la final e intentar ganarla. Hasta ahora todas las competiciones han ido bien, conocemos a las rivales y nuestros puntos fuertes. Posibilidades hay. Ahora hay que llegar al tatami y que todo eso salga bien.

P. Como cabeza de serie, evitará en las primeras rondas a la japonesa Kiyou Shimizu, campeona mundial. ¿Eso le despeja el camino?

R. El rival a batir siempre es Japón. Estar en otra liguilla es mejor. Prefiero encontrármela en la final que en la liguilla. Pero entra mucha gente muy buena en el sorteo.

P. ¿Ya ha decidido qué katas presentará en Madrid?

R. Sé los seis katas con los que voy al Mundial. Pero no sé el orden que voy a utilizar. Lo decidirá cuando vea el sorteo. Cuando conozca las rivales de primera vuelta, de segunda vuelta y cuáles son más duras, elegiré qué kata utilizo ante cada una.

P. ¿Cuánto ha cambiado su carrera y la atención que despierta desde que el kárate es olímpico?

R. Estoy viviendo cosas superbonitas. Cuando me dicen que sonrío mucho, siempre digo '¿cómo no voy a sonreír, si me están ocurriendo tantas cosas que parecían un sueño?'. Hay mucho trabajo detrás y ahora llega la recompensa a todo lo que se hace día a día, en la sombra. Es bonito que se vea recompensado con las medallas o los reconocimientos.

P. Esos vídeos que sube a twitter con sus tablas de preparación física son escalofriantes.

R. ¡Pues son dos minutos nada más! Y los entrenamientos duran cinco o seis horas, imagínate. Es una forma de que la gente conozca lo que hay detrás. Muchas veces solo se ve la medalla, pero es importante que se sepa todo lo que requiere, la disciplina que hay.

P. En la cúspide de su deporte a los 37 años, ¿se siente a la contra en el mundo del deporte profesional, siempre asociado a personas más jóvenes?

P. Desde que entré en la selección nacional con 32 años, casi 33, fue un hándicap. Ya se suponía que era mayor entonces. Pero desde ese momento hasta ahora he mejorado en todos los aspectos: físico, mental y técnico. Al final, la edad no deja de ser un número. Mientras el cuerpo te responda y las lesiones te respeten, si te exigen más y se puede dar más, de momento sigo creciendo.

P. Es una de las caras visibles del 'boom' del deporte femenino español. ¿Se siente cómoda en ese papel?

R. Me gusta defender las cosas en las que creo y mantengo que todos somos iguales, para unas cosas y para otras. Me parece tan justo, tan lógico, que si eso me convierte en estandarte, me gusta. Voy a seguir defendiendo lo que mi cabeza me dice que es justo. Siempre he dicho que en karate nos ponemos el karategui y no hay chico o chica, nunca he sentido discriminación ahí, pero sí quizá en lo que rodea políticamente al deporte. Es un mundo todavía masculino. Se están consiguiendo muchísimas cosas. A veces dices, ¿cómo puede pasar esto, si es ilógico? Pero se dan pasos y dentro de unos años recordaremos esta etapa como una etapa de cambio.