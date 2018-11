Pesic: "El Fuenlabrada mereció ganar"

Fuenlabrada , 3 nov .- El entrenador del Barcelona Lassa, el serbio Svetislav Pesic, reconoció que su oponente de este sábado, el Montakit Fuenlabrada, que les derrotó por 79-73, "mereció ganar" y dijo que su equipo "tiene que aprender" de esta derrota.

"El Fuenlabrada hizo un gran partido, mereció ganar, felicidades, enhorabuena, y nosotros tenemos que cambiar el chip en nuestra cabeza", señaló el técnico del conjunto azulgrana, que aseguró que algunos de sus jugadores "pueden aprender mucho" de la derrota de este sábado.

"Esta es una Liga donde cada fin de semana es un nuevo esfuerzo y pienso que en el tercer cuarto, cuando teníamos ocho de ventaja alguien pensó que el partido se había acabado pero no, porque los jugadores del Fuenlabrada hicieron un gran baloncesto y si hubiéramos ganado no habría sido merecido", continuó.

Pesic admitió que al Barcelona le "falta mucho" para ser un equipo regular, y reconoció asimismo que no se prepararon bien para este partido.

"Pensamos, vamos a defender algunos minutos y se gana sin problemas con la mano izquierda, pero no si juegas aquí en Fuenlabrada con un equipo muy agresivo en defensa, agresivo en ataque y no fácil de controlar. Tenemos que analizar, hablar, aprender de este partido", insistió.

En cuanto al tercer cuarto, cuando el Barcelona llegó a marcharse por siete puntos (37-44, 43-50) pero luego perdió su ventaja, Pesic explicó que el equipo pensó que "tenía ritmo" pero se encontró con un rival que "pensó siempre que podía ganar".

"Al final nosotros más o menos lo intentamos, pero 28 puntos en el último cuarto es demasiado, especialmente si nosotros no teníamos un buen ataque, con 30% (de acierto en tiros de campo) no se puede ganar un partido fuera de casa", analizó.

Pese a la derrota, Pesic no se mostró enfadado. "El entrenador es una persona que no celebra y que no llora, es nuestro trabajo. Cuando se gana no se celebra y cuando se pierde como esta noche, estás un poco decepcionado pero tú tienes que encontrar razones y la dirección para mejorar el equipo", finalizó.