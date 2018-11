Néstor García: "La clave fue ser intensos defensivamente"

Fuenlabrada , 3 nov .- El entrenador del Montakit Fuenlabrada, el argentino Néstor García, aseguró que la clave de la victoria de su equipo contra el Barcelona Lassa este sábado (79-73) fue que fueron "intensos defensivamente" y que la victoria es "importantísima" para su equipo.

"Me parece que fue un partido durísimo, para nosotros es una victoria importantísima y grandísima contra un equipo tan grande como el Barcelona y me parece que la clave fue mantenernos defensivamente intensos y llevar el juego ahí porque nuestros porcentajes debido al oficio, a la altura y lo que son ellos, no fueron buenos", analizó García tras el encuentro.

Preguntado por EFE sobre la diferencia en la defensa respecto al partido europeo del miércoles, cuando cayeron de 30 puntos con el Hapoel Jerusalén israelí (75-105), el técnico argentino dijo que aquel partido "no era ni cercano a la realidad" de lo que son sus jugadores.

"Son jugadores comprometidos y con experiencia, se ajustan con este tipo de cosas. Ellos saben que ellos no estaban así, no ajustaron en estos días y hoy entramos ajustados, a jugar nuestro juego, concentrados y con ganas. Me parece que la reacción tan rápida después del otro día es lo mejor que hemos tenido hoy", dijo.

En cuanto al base esloveno Luka Rupnik, autor hoy de 15 puntos, 8 de ellos claves en el último cuarto, Néstor García explicó que es un jugador "muy emocional" que este sábado tuvo "una gran noche".

"Él es muy valiente, muy atrevido, hoy en momentos clave las cosas le salieron bien. Estamos muy contentos por él porque es un gran chico, una muy buena persona, se toma el basket demasiado en serio y cuando las cosas no le salen se preocupa mucho, así que, que haya jugado así nos pone muy contentos", sealó.

El entrenador de Bahía Blanca (Argentina), regresado al cargo hace dos semanas tras la destitución de Agustí Julbe, dijo que están buscando "el equilibrio" de un equipo que pasa "de lo ridículo a lo sublime".

"Nosotros, dentro del rearme que estamos haciendo nos tocó un calendario con grandes equipos, y los calendarios difíciles depende de los resultados. Por eso estamos tratando de no hablar de resultados sino levantar nuestra producción, defensiva y ofensiva", explicó.

Respecto al pívot brasileño Lucas Nogueira, que hoy volvió a jugar después de un mes fuera por molestias físicas, el entrenador del Fuenlabrada dijo que está "contentísimo" por él y confesó que tenían "dudas" de hacerle jugar.

"Esta mañana le dijimos que se cambie, entró a jugar, cambió un par de tiros, tuvo confianza, y nos da otro tamaño. Los jugadores del perímetro sienten que tienen alguien que puede cambiar tiros. Hoy estuvo todo el equipo bien, pero la vuelta de Nogueira es un arma más que no teníamos y con esto va a ver la confianza que el equipo le tiene", finalizó.