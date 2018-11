El BC MoraBanc ve una misión casi imposible ganar en Madrid

Andorra la Vella, 3 nov (EFE).- La racha de cuatro derrotas consecutivas del BC MoraBanc en la Liga Endesa parece que tienen visos de alargarse un poco más. El equipo dirigido por Ibon Navarro visita mañana al líder invicto de la competición doméstica y de la Euroliga, el Real Madrid.

Los andorranos continúan sin poder contar con el alero norteamericano David Walker y sólo piensan en recuperar sensaciones con un calendario realmente duro ya que después de jugar contra el equipo dirigido por Pablo Laso recibirán al KIROLBET Baskonia y el Unicaja de Málaga.

Los de Ibon Navarro no están para demasiadas fiestas y el técnico de Vitoria continúa sin dar con la tecla. No es la mejor empresa posible visitar al Real Madrid, el actual campeón, pero desde siempre contra el Real Madrid han competido.

"Es un partido que ahora mismo no es capaz de sacar ningún equipo de Europa. Somos conscientes de la dificultad del rival y no solamente por su calidad sino porque nosotros tampoco llegamos en el momento que podríamos hacerlo. Lo más importante es ir allí y hacer muy buen partido y intentar ganar sabiendo que por la cualidad del rival no podamos aún haciendo bien el trabajo".

Por tanto, para el BC MoraBanc se antoja como una misión imposible dar la sorpresa en el WiZink Center. "Tenemos que estar preparados para saber perder y más cuando ellos entran en extásis de baloncesto brutal. Hay que estar tranquilos y mantener la calma. Hacer nuestro trabajo lo mejor posible para estar enganchados el máximo tiempo que podamos".

Para Ibon Navarro lo mejor que le puede venir a su equipo son las victorias. "Al margen de los triunfos que nos hacen mucha falta también es ganar pero no a cualquier precio. Queremos que el equipo se vea compitiendo en todos los partidos".

Del Real Madrid, Ibon Navarro no se atreve a destacar a nadie. "Es imposible destacar nada porque no hay ahora mismo otro equipo igual en Europa. No destacan individualidades solas sino el grupo. Cada día aparece uno diferente y es que estamos hablando del mejor equipo de Europa ahora mismo".

El escolta checo David Jelínek recordó los partidos anteriores contra el Real Madrid. "Es uno de los mejores equipos de Europa con grandísimos jugadores, pero siempre que hemos jugado contra ellos hemos competido y siempre estuvimos cerca de ganar".