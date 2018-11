Mohamed: "Me dieron muchos palos en la espalda, y a veces duele"

Vigo, 3 nov (EFE).- El argentino Antonio Mohamed, entrenador del Celta de Vigo, se mostró este sábado, en su comparecencia ante los periodistas, "a la defensiva" porque "los palos" que ha recibido le obligan a cambiar y ser "menos trasparente".

"Estoy más a la defensiva porque desde que llegué me abrí y todo lo que dije fue utilizado en mi contra, pero está bien, es parte del juego. A lo largo de mi carrera siempre tuve más palos que caricias. Me estoy reprochando a mi mismo el ser tan abierto. No me quejo de lo escriben, al contrario. Me ayuda a cambiar", explicó.

Hasta hoy, el técnico celeste acostumbraba a desvelar los nombres de los futbolistas que formarían de inicio y con que plan afrontaba su equipo los partidos. Este mediodía, Mohamed optó por el silencio.

"Si digo algo y no sale como lo digo lo utilizan en mi contra, así que el plan lo verán mañana. Prefiero no dar información. Si después no sale como digo dicen que los jugadores no me entienden, así que voy a ser un poco más específico. Me obligaron a ser así. Me dieron muchos palos en la espalda, y a veces me duele", aseguró.

Aun así, dejó entrever que Iago Aspas será titular y que la idea será "presionar arriba" a un rival "de jerarquía" como el Betis, del que destacó que intente construir su juego "desde la primera línea del arquero".

"Es un equipo que insiste en mantener su forma de generar el juego ofensivo desde la salida. Esperamos un rival que intente mantener la posesión y no renuncie a lo que viene haciendo. Tenemos que estar muy intensos y tener muy claro el plan de partido", sentenció.