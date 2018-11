Míchel: "Duele que se escape el partido por dos detalles corregibles"

Madrid, 3 nov (EFE).- Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', entrenador del Rayo Vallecano, lamentó este sábado la derrota contra el Barcelona (2-3) y dijo que "duele que se escape el partido por dos detalles corregibles" en los últimos minutos.

El Barcelona venció en Vallecas un duelo que comenzó ganando, se vio remontado y asediado por el Rayo y en los últimos cinco minutos marcó dos goles por medio de Dembelé y Luis Suárez.

"Hemos hecho un gran partido, pero hay pequeños detalles a corregir. Hay que defender mejor los centros laterales. Cuando defiendes noventa minutos a un equipo con el potencial que tiene y se te escapa el partido por dos detalles muy corregibles duele", dijo Míchel.

"Con 2-1, por muy bien que estés jugando, sabes que el Barcelona te puede hacer un gol de la nada. Hay que saber jugar el partido quedando los minutos que quedaban. Igual no hacía falta marcar el 3-1. Nos han metido dos goles en un saque de banda y yendo Piqué a rematar a la desesperada. Ese es el resumen", dijo enfadado el técnico madrileño.

Para Míchel su equipo fue "valiente, descarado con balón y quiso hacer daño, pero si alguien está jodido es por nuestra propia culpa".

"El Barcelona te puede hacer gol de muchas formas, pero no puede ser que defendamos un saque de banda en el minuto 90 así. Hay orgullo por cómo hemos competido, pero esos detalles nos hacen daño. No puedes ir a ganar un partido contra el mejor equipo de la Liga y que con pequeños detalles se lleven los tres puntos cuando has hecho un partido excepcional", confesó.

"Tenemos que tener esa mentalidad de agarrarnos a algo. Si acabas 2-1 hubiera sido un punto de inflexión para nosotros. El Barcelona nos puede hacer daño de muchas formas, pero en balones al área con igualdad numérica no puede ser. Eso es tener sentimiento de defender un resultado", apuntó.

"Si veo que Piqué viene hacía arriba vamos a defender. No puede ser que en una situación que hay que cerrar y defender dejemos igualdad numérica. El 2-3 es un saque de banda muy fácil porque había que presionar al Barcelona en balón parado", comentó.

"Hemos hecho un gran partido, es la realidad, pero no me puedo callar la rabia que tengo dentro. Mañana veré el partido y seguro que saco muchas cosas positivas, pero ahora quiero enfatizar en esa situación. Quiero que nos duela porque a mi me ha dolido mucho. Hemos hecho un gran partido, hemos metido en dificultades al Barcelona, pero quiero que nos duelan esos dos pequeños detalles de agarrarnos a la victoria", manifestó.

Por último, el técnico madrileño desveló que para los minutos finales tenía previsto meter defensa de cinco pero la lesión de Gálvez trastocó sus planes y "no pudo ser".