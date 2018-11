Karolina Pliskova anuncia su baja para la final ante Estados Unidos

Redacción deportes, 3 nov (EFE).- Karolina Pliskova, octava jugadora del mundo, causará baja en el equipo de la República Checa que disputará la final de la Copa Federación contra Estados Unidos el próximo fin de semana, debido a una lesión en el muslo.

La Federación checa, que confirmó la ausencia de su principal jugadora para la cita en el O2 Arena de Praga, anunció la convocatoria de Barbora Krejcikova, número uno del mundo de dobles, en sustitución de Pliskova.

Krejcikova se une a Petra Kvitova, Katerina Siniakova y Barbora Strykova, cuarteto que se enfrentará al conjunto norteamericano el 10 y 11 de noviembre próximo.

Ya en Singapur hubo días en que sentí dolor incluso cuando caminaba y me sentí terrible. Pero no le di mucha importancia. Esperaba mucho la final de la Copa Federación pero después de las pruebas que me han realizado no será posible tomar parte en la final. Lo siento mucho. Pero nuestro equipo es suficientemente bueno", anunció la octava jugadora del mundo en las redes sociales.

Praga acogerá el duelo final de la Copa Federación entre las dos últimas campeonas. Estados Unidos, que ganó el pasado año, y la República Checa, que acumula cinco títulos en los últimos siete años (2011, 2012, 2014, 2015 y 2016).