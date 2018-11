Jiménez lamenta que su equipo no sentenciara el partido con un segundo gol

Las Palmas de Gran Canaria, 3 nov (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Manolo Jiménez, lamentó que su equipo no cerrase el partido con un segundo gol ante el Deportivo de La Coruña, que empató en el Estadio de Gran Canaria (1-1) en el minuto 95 con un tanto del central portugués Domingos Duarte.

"Hemos tenido ocasiones claras para sentenciar, nos ha faltado contundencia en el área rival y le hemos dado al Deportivo la posibilidad al final, después de haber sido muy superiores en la segunda parte", fue el análisis que hizo el técnico andaluz al término del choque.

A su juicio, solo en los primeros quince minutos estuvo mejor el conjunto gallego, que les hizo "correr muchísimo", pero después el partido "se igualó" y en el segundo tiempo "les pasamos por encima", recalcó, por lo que cree que el equipo albiazul "no mereció" el punto sumado.

Jiménez también dio su versión sobre la trifulca con el entrenador deportivista Bernardo Tapia, así como su propia expulsión al final del choque cuando se dirigió el árbitro.

"Me entristece que venga desde la distancia -Tapia- a querer pelearse. Le estaba diciendo a Sergio Araujo que no se levantara, para perder tiempo, y a Carles Gil le pregunté si él no haría lo mismo si fuese ganando 1-0", dijo Jiménez.

Además, cree que tras esa acción el árbitro le cogió "la matrícula", y lo expulsó ya con el partido terminado cuando el sevillano le recriminó que permitiera poner en juego el saque de esquina que propició el empate del Deportivo en el minuto 95.