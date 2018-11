Jaume Munar: "Jugar las Next Gen ATP Finals es un premio"

Redacción deportes, 3 nov (EFE).- Jaume Munar, el único español que competirá en el Masters Nueva Generación en Milán, del 6 al 10 de noviembre, ha señalado que participar en este torneo "es un premio" para él.

En esta temporada, Munar se ha situado entre los 80 mejores del mundo, gracias a sus tres títulos en el circuito Challenger, y a sus primeras presencias en cuadros finales de Grand Slam.

Además logró por primera vez unas semifinales ATP en Kitzbuhel (Austria). Todo ello le ha valido entrar en un torneo reservado para los ocho mejores sub 21 del mundo, uno de ellos invitado por la Federación Italiana de tenis.

"Sin duda para mí esto un premio. Primero porque a principio de año realmente no era un objetivo. Mi objetivo principal era entrar entre el 'top 100', ha dicho Munar tras aterrizar este viernes en Milán, en declaraciones facilitadas por la Academia Rafael Nadal, donde se entrena.

"Creo que ha sido un año muy positivo porque me coloque cerca de mi objetivo muy pronto con lo cual, sí que después jugar en Milán se convirtió en un objetivo principal y lo he conseguido", añadió.

"El último mes no ha sido el que esperábamos, pero en general el año ha sido muy bueno así que para mí lo que representa este torneo es un premio. Las Next Gen ATP Finals son un evento único, de hecho, no lo volveré a jugar en mi vida por la edad que tengo y por eso voy ir a disfrutar y a dar lo mejor de mí. Competir con los mejores de mi generación sin duda que siempre es divertido", dijo Munar.

En Milán y desde este próximo martes, Munar competirá con Taylor Fritz, Álex de Miñaur, Stefanos Tsitsipas, Frances Tiafoe, Andrey Rublev y Hubert Hurkacz, algo que le motiva especialmente.

"Son todo jugadores del 97, 98 y 99 con los que he compartido muchos momentos en mi época júnior, cadete e infantil con lo cual será muy especial", relató.

"Con Andrey Rublev jugué la final de Roland Garros júnior que perdí, con Alex de Miñaur la final del Espinar que fue mi primer título Challenger. Con todos ellos creo que he jugado partidos bonitos, me he enfrentado a todos, en algunos he salido victorioso en algunos he salido derrotado, con lo cual en algunos será revancha y en otros pues será intentar hacer lo mismo, pero sin duda el evento será muy divertido", dijo.

Jaume Munar, que ha sido nominado candidato para lograr el Premio a la "Irrupción del año" en el circuito ATP, señaló que "llegar a la Rafa Nadal Academy by Movistar supuso un cambio radical. Volver a Mallorca ya fue un gran cambio, no solo profesionalmente, también a nivel personal", dijo.

"Estar cerca de mi familia era una de las cosas que más me motivaba e indirectamente me ha ayudado muchísimo a nivel profesional estar cerca de ellos", señaló.

"En la Academia estoy muy a gusto, he congeniado muy bien con todo el mundo, tanto con los que trabajan siempre conmigo en pista como Pedro Clar y Tomeu Salvá, como el preparador físico de la Academia Domingo Roselló. Estar tan a gusto en el área donde trabajo ayuda mucho a mejorar, es fantástico", añadió.