Calleja: No me preocupa mi situación, me preocupa que el equipo gane

Vila-real , 3 nov .- El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, dijo este sábado que no le preocupa su situación personal ante un posible mal resultado ante el Levante el domingo y que centra sus esfuerzos en que su equipo gane el partido.

"Cuando no acompañan los resultados, todos los fines de semana son así, son todos con presión y que el foco está en el entrenador. El técnico es el mayor responsable y lo entiendo, no es algo que me preocupa. A mí me preocupa que el equipo gane, haga un partido serio y dé su mejor versión. Que seamos un buen equipo, seamos regulares y durante un partido entero", dijo Calleja en rueda de prensa.

Para el entrenador madrileño un aspecto fundamental para superar la crisis de juego y resultados por la que atraviesan es el mental, ya que considera que "todo está en la cabeza".

"Quiero que se centren en el partido y no en la situación. Debemos demostrar madurez, tenemos jugadores con experiencia y gente que lleva muchos años en la categoría. Es algo que debemos demostrar, olvidar la situación y centrarnos en el partido y en lo que debemos hacer en el mismo", manifestó.

El técnico del Villarreal aseguró que el equipo ha olvidado lo que pasó esta semana en Copa ante el Almería, donde dejó escapar una ventaja de 1-3 (3-3) y centra sus esfuerzos ya en el partido que este domingo les enfrenta al Levante en La Cerámica en Liga.

"Sabemos que llega un partido crucial, un partido para sacar la cabeza de esos puestos de la zona baja y en los que no esperábamos estar", indicó calleja, quien destacó el buen momento del conjunto levantinista.

"Jugamos contra un equipo que llega en un buen momento, un equipo que ha sumado cuatro victorias seguidas y que conociendo bien como conocemos a su técnico, sabemos que vendrán muy motivados", comentó.

Del técnico del levante, Paco López, indicó que le tiene "mucho aprecio" y que ha aprendido "mucho de él". "Hemos vivido muchas cosas juntas y le respeto mucho, pero el domingo es mi enemigo y por tanto todo eso se olvida", agregó.

Además, tiene claro que Paco López les conoce "muy bien" y les tiene "muy estudiados", por lo que cree que puede jugar a su favor. "Pero yo también lo conozco a él, sé cómo puede pensar, pero los partidos se definen por detalles y por saber superar las adversidades en cada momento", añadió.

El entrenador del Villarreal insistió en que la faceta mental es "clave", más incluso que el rival, del que destacó que llega con dos días más de descanso y que haga "muchos cambios" con respecto al partido de esta semana en Copa.

"Ellos llegan con mucha confianza, por eso debemos ser fuertes de mentalmente, porque si no lo somos no podremos ganar", concluyó.