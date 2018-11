Berasategui almuerza en Castellón "el mejor plato de sardina vieja del mundo"

Castellón, 3 nov (EFE).- El chef español con más estrellas Michelin -ocho- y embajador de la marca Castelló Ruta de Sabor, el donostiarra Martín Berasategui, ha inaugurado hoy la I Feria de Turismo Gastronómico tras haber almorzado en un establecimiento local "el mejor carajillo del mundo y el mejor plato de sardina vieja que he comido nunca", según ha asegurado.

Berasategui ha predicado con el ejemplo como embajador del producto provincial, y poco antes de la apertura de la feria se ha paseado por el Mercado Central de la capital de la Plana, donde ha comprado en un puesto de salazones, y ha almorzado al estilo típico ?castellonero?.

En alusión a sus orígenes, ha recordado que en todos los rincones de la parte vieja de San Sebastián "solía haber cajas de sardina vieja y hoy resulta que he comido el almuerzo que más me ha cargado las pilas de mi vida. Es una gozada. Tenéis una chispa especial y os ganáis el cariño de todo el mundo. Me siento súper querido", ha añadido.

El chef donostiarra se ha dado otro baño de masas en su segunda jornada en Castellón, a la que ha definido como "la cuna de la materia prima y de la gente que se deja la vida para el arte de la cocina".

Tras casi una hora de maratoniana sesión fotográfica con el público asistente a la feria, el chef ha visitado los diferentes expositores instalados en la plaza de Las Aulas.

"Lo que los productores me trasladan es que el producto es la columna vertebral de la cocina, y que cuando yo digo que Martín Berasategui no soy yo, sino que somos nosotros, en ese nosotros estamos los cocineros, pasteleros, charcuteros, panaderos, el servicio de sala, de limpieza, los sumillers, y todos los pequeños productores que son muchos y cuya suma hace que seamos una tierra envidiada por el mundo".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha señalado que "la experiencia de compartir con Martín Berasategui estas dos jornadas de promoción de la gastronomía provincial está siendo muy gratificante".

La I Feria de Turismo Gastronómico Castelló Ruta de Sabor pretende dar a conocer "el gran potencial turístico gastronómico de nuestra provincia", señalan desde la institución provincial.

La muestra integra diferentes expositores de producto, como aceites, vinos, tomate ?de penjar?, alcachofa, pescado, licores de cítricos, mermeladas, cervezas artesanales, trufa y sus derivados o quesos, como parte del escaparate de las 115 firmas que integran la marca Castelló Ruta de Sabor.