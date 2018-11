Alba: "Voy a poner todo de mi parte para intentar ir con la selección"

Madrid, 3 nov (EFE).- Jordi Alba, lateral izquierdo del Barcelona, mostró su deseo de poder ir convocado con España y consideró que está poniendo todo de su parte para ello si bien cree que no depende de él sino del seleccionador.

"Estoy haciendo las cosas bien, me están saliendo bien las cosas y estoy trabajando para mi club principalmente y también para tener el premio de ir a la selección. Pero no es una cosa que dependa de mi", dijo en zona mixta tras el triunfo de los suyos por 2-3 ante el Rayo Vallecano.

"Yo voy a poner todo de mi parte para intentar ir como siempre he hecho desde que debuté con la selección. Mi intención es ir con la selección. En esta nueva etapa no estoy yendo pero estoy trabajando para ello", añadió.

Preguntado sobre si estará pendiente de la próxima lista de Luis Enrique Martínez, indicó: "Estaré pendiente como siempre he estado. Ojalá pueda estar. Estoy haciendo méritos, estoy trabajando muy bien en el Barcelona que es lo fundamental. Me están saliendo bien las cosas y siempre he dicho que la decisión es del seleccionador, ahí no tengo nada que hacer".

Alba, que deseó que Leo Messi pueda estar ya de vuelta en el próximo encuentro, habló también acerca del choque en Vallecas: "Era un campo muy complicado, hemos sabido sufrir contra el Rayo, un gran equipo que sabe jugar muy bien al fútbol y que nos ha puesto en dificultades. Pero al final hemos conseguido sacar los tres puntos"

"En los primeros treinta minutos hemos estado a un gran nivel y luego nos hemos relajado, es verdad, y nos han hecho los dos goles. El equipo ha sabido reaccionar y lo importante es sacar los tres puntos", señaló.