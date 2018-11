El UCAM de las dos caras quiere mejorar la de la Liga en casa ante el Breogán

Murcia, 2 nov (EFE).- El UCAM Club Baloncesto Murcia de las dos caras, la buena de la Liga de Campeones FIBA y la mala de la Liga Endesa, se empeñará en mejorar mañana la que viene ofreciendo en la competición doméstica, para lo cual necesita ganar al Cafés Candelas Breogán de Lugo en su pista del Palacio de los Deportes.

El encuentro, correspondiente a la séptima jornada del campeonato, lo afrontará el conjunto dirigido por Javier Juárez estando en puesto de descenso, pues es decimoséptimo y penúltimo en la tabla con tan sólo una victoria en cinco partidos disputados.

Los granas vienen de ganar el martes al Sidigas Avellino por 72-69 en una competición europea en la que son líderes del grupo A con cuatro victorias en cuatro jornadas y de perder el pasado sábado por 79-84 ante el Baxi Manresa en la Liga, resultado tras el cual los murcianos sólo aparecen por delante del Delteco Gipuzkoa Basket en la clasificación.

Mañana el UCAM CB tendrá enfrente a un adversario ascendido la pasada campaña y que ocupa el decimotercer puesto con dos partidos ganados y cuatro perdidos.

El lucense es "un equipo que ha mantenido la base del conjunto que ascendió y se ha reforzado con jugadores con experiencia y tiene la ilusión propia del que ha subido de categoría", ha dicho Juárez, quien ha recordado lo que es una realidad a día de hoy: "El Breogán está por encima nuestra y debemos darle caza".

Según el turolense, el dominio del rebote y el control de las pérdidas de balón "son fundamentales en el baloncesto actual, por lo que parte de la victoria dependerá de esos aspectos".

Refiriéndose a la bipolaridad del equipo en la presente campaña, su técnico no se ha andado por las ramas pero al mismo tiempo ha querido encontrar una justificación.

"En la Liga de Campeones la trayectoria está siendo impecable para el UCAM CB y eso ayuda a coger confianza y a seguir trabajando en lo que crees, pero sin perder de vista lo que hay que mejorar para ser competitivos también en la Liga", ha manifestado.

"Somos los mismos, aunque los resultados están siendo diferentes en uno y en otro torneo. Jugar tantos partidos hace que las sensaciones no sean constantes al no poder entrenar por la acumulación de encuentros. Además, que nos veamos abajo en la clasificación, que no es nuestro sitio, hace que juguemos con más presión porque queremos salir cuanto antes de ahí", ha añadido un Juárez que apela a "empezar a ganar en la Liga".

Para este nuevo compromiso se mantienen las bajas conocidas por lesiones de larga duración de Dejan Todorovic, José Ángel Antelo y Alberto Martín.