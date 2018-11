Torrent cree que la Fiscalía actúa con "anhelo de venganza y no de justicia"

Barcelona, 2 nov (EFE).- El presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), ha considerado hoy que la Fiscalía ha actuado con "anhelo de venganza y no de justicia" con una acusación con penas que "suman más de 200 años" para los líderes independentistas y que ha tachado de "inaceptable", porque "no han cometido ningún delito".

En una declaración institucional conjunta en el Parlament junto al presidente de la Generalitat, Quim Torra, Torrent ha reaccionado así a las penas de prisión solicitadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado para los líderes del proceso independentista.

A su juicio, la Fiscalía "acusa a la inmensa mayoría de catalanes", ya que "en este proceso no se persiguen personas, se persiguen ideas".

"Pero los que lo hacen no saben que las ideas no se pueden encarcelar, que no renunciaremos a decidir democráticamente nuestro futuro y que no claudicaremos ante la represión", ha señalado el presidente de la cámara catalana.

El público que ha acudido al auditorio para mostrar su apoyo a los encausados estaba formado, principalmente, por representantes de JxCat y ERC en el Parlament, el Congreso y el Senado, además de diputados de la CUP y los comunes.

También han estado presentes la mujer del exconseller Raül Romeva, Diana Riba, y familiares de otros de los encausados.

Para el presidente del Parlament, los escritos de la acusación se sustentan en una "construcción perversa" de los hechos acaecidos el pasado otoño en Cataluña que pretende "criminalizar el ejercicio de los derechos legítimos".

"Organizar un referéndum no es un delito, poner las urnas nunca puede ser un delito en democracia", ha recalcado Torrent, que ha sostenido que los encausados son "políticos y dirigentes sociales honorables que actuaron siempre de acuerdo a la libertad de expresión, la libertad de participación y contra todo tipo de violencia".

En este sentido, ha asegurado que las euroórdenes contra los líderes independentistas que están en el extranjero fueron rechazadas "por tratarse de un conflicto político y no criminal ordinario".

Torrent ha defendido esto refuerza la certeza de que la prisión preventiva en que se hallan los soberanistas encausados que se quedaron en España "es una condena avanzada y absolutamente injustificada" que demuestra la voluntad de "venganza".

Con todo, Torrent ha subrayado que el independentismo "no claudicará" y seguirá persiguiendo sus objetivos con la misma determinación que lo han hecho en el pasado.