Solari: "Nunca hay jugadores indiscutibles"

Madrid, 2 nov (EFE).- El argentino Santiago Solari advirtió hoy de que "nunca hay jugadores indiscutibles" y mostró su intención de mezclar la experiencia de los que "han sobrevivido a muchas batallas" con el descaro y el hambre de los más jóvenes.

Sin mirar nada más que el partido de este sábado ante el Real Valladolid, su estreno en el estadio Santiago Bernabéu, y no pensar en si seguirá en el primer equipo o regresará al Castilla, Solari va marcando sus pautas como técnico. No tendrá indiscutibles.

"Nunca hay jugadores indiscutibles en ningún equipo. Puede haber lesiones, existe el bajo rendimiento. Por supuesto aquí hay jugadores con mucha experiencia y muchos partidos en el lomo que han sobrevivido a muchas batallas y las han ganado. Es un gran bagaje para el equipo, la experiencia y madurez, pero hay jugadores jóvenes muy validos", analizó.

Con todos ellos, Solari espera responder a los valores del madridismo que espera sus jugadores muestren sobre el césped. "Ambición, ganas de atacar, llevar el peso del partido, buscar el gol y no rendirse nunca. El sacrifico. Valores que están inculcados de hace años y que por eso el Real Madrid ha ganado lo que ha ganado", señaló.

El técnico argentino dio valor a la imagen dejada en Melilla, sin querer entrar a comparar el rendimiento de jugadores como Vinicius o Álvaro Odriozola con él respecto a la etapa de Julen Lopetegui.

"Estoy muy contento por lo que han hecho en Melilla. Es un partido ante un equipo de otra división pero que son fáciles de subestimar y ellos no lo hicieron. El resultado es fruto de la concentración con la que jugó el equipo y la alegría más la agresividad que mostraron", destacó.

Ahora, recibe al Real Valladolid en el Santiago Bernabéu, "un equipo muy ordenado tácticamente y trabajado", que dijo "está haciendo las cosas bien" y llega "con el ánimo muy arriba tras siete partidos sin perder".

No desveló Solari ni un solo detalle de su alineación y espera que el galés Gareth Bale muestre su nivel. "Bale tiene el 'spotlight' para él. Todos esperamos que muestre en cada partido sus enormes cualidades. Es un jugador fantástico al que queremos disfrutar todos los días".

Pidió a la afición madridista que impulse a sus jugadores. Es un partido muy importante para todos. Espero que la gente y el hincha lo asuma así y venga a apoyar al equipo".

Y descartó encasillarse como técnico de mano blanda o dura. "No creo en esas características tan marcadas. Hay momentos para todo. Como futbolista he tenido muchos entrenadores y no sé quien era mano dura o blanda. Alguno mira más a otro lado, pero cada cual tiene su estilo", defendió.