Regino Hernández: "La medalla no me mete presión, es otro año más"

Madrid, 2 nov (EFE).- El 'rider' español de snowboard boardercross Regino Hernández, medalla de bronce olímpica en los Juegos de PyeongChang 2018 (Corea del Sur) aseguró a EFE que esta medalla no le genera presión de cara a la nueva temporada, ya que para él es "otro año más" en el que quiere "dar el cien por cien".

"La temporada anterior no me mete presión, no me meto presión a mi mismo. Sigue siendo otro año más, estoy súper contento de haber estado, pero sin tener la cabeza en el hecho de por haber conseguido la medalla tenga que demostrar más. Yo cada año, haya ido el anterior bien o mal, voy a dar el cien por cien de mí, siempre", manifestó en conversación con EFE.

El 'rider' ceutí, que participó en la presentación de la temporada organizada por la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) en la Feria de Madrid-Ifema aprovechando la feria de turismo natural 'Expotural', aseguró que tiene "súper claro" que su deporte tiene cada vez más tirón entre el público, gracias en parte a sus éxitos deportivos.

"Tengo súper claro que en España cada vez conoce más gente el boardercross. Hemos sido el deporte más visto en España varios años, eso muestra que a la gente le gusta lo que hacemos, y necesitamos que las televisiones públicas nos apoyen un poco más", reclamó Hernández.

En cuanto a la pretemporada, el 'rider' aseguró que tiene "muy buenas sensaciones", con entrenamientos en varios emplazamientos como la 'Casa España' de Saas-Fee (Suiza) o la concentración en Paso Stelvio (Italia) y afirmó que tiene "ganas de empezar a competir", con los Mundiales de Solitude (Estados Unidos) como fecha clave.

"Habiendo este año Mundiales, que son cada dos años, el objetivo es ese, pero nunca dejando atrás cada prueba de la Copa del Mundo, porque el ránking al final del la temporada es muy importante", manifestó Hernández.

Para los 'riders' españoles esta edición de la Copa del Mundo será especial porque la estación ilerdense de Baqueira Beret organizará una de las pruebas.

"Me hace bastante ilusión, la última que hicieron (en 2016) salvaron los muebles cuando La Molina dijo que no podía hacerla y Baqueira fue al rescate. Era un circuito increíble y tengo muchas ganas de volver", aseguró.

Este mismo viernes en la presentación de los equipos de la RFEDI se dio a conocer una nueva incorporación al equipo técnico del conjunto de boardercross, tras la salida del entrenador italiano Simone Malusa, la del 'rider' cántabro Laro Herrero, que deja la competición para ser entrenador ayudante.

"Qué mejor que alguien que ha estado compitiendo en la Copa del Mundo tanto tiempo. Sabemos que algo le pasaba por la cabeza y es un fichaje perfecto", señaló Regino Hernández sobre el que fue su compañero hasta esta temporada y ahora será uno de sus entrenadores como ayudante de Alex Martín

¿Se tomarán en serio a un excompañero como Herrero? Regino aseguró que no. "Seriedad la justa, somos como una pequeña familia", bromeó el bronce olímpico.