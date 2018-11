Laro Herrero, nuevo entrenador ayudante del equipo de snowboard boardercross

Madrid, 2 nov (EFE).- El 'rider' de snowboard boardercross Laro Herrero será a partir de esta temporada técnico ayudante del equipo español de la disciplina, según anunció junto al presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), May Peus durante la presentación del equipo español de deportes de nieve.

"Me hacía especial ilusión poder aportar un montón de cosas de mi experiencia a los nuevos corredores de snowboard y que el boardercross no se acabara con los éxitos de Lucas (Eguibar), Regino (Hernández) y yo. Este año voy a pasar a ser técnico ayudante del equipo de boardercross", manifestó Herrero durante la presentación del equipo español en la feria de turismo natural Expotural.

El 'rider' cántabro explicó en el acto en la Feria de Madrid - Ifema que tras los Juegos Olímpicos de PyeongChang se estaba planteando cómo enfocar su futuro siguiendo involucrado al snowboard.

"Han sido muchísimos años los que he pasado como deportista, y siempre he luchado por ser campeón del undo. Ahora me he encontrado en una situación las últimas dos temporadas que veía que luchaba por ser 'top10' o 'top15' y a una persona con mentalidad ganadora como yo me estaba dejando de motivar", añadió.

El 'rider' cántabro, séptimo en el Mundial 2015 de Kreischberg (Austria) y participante en dos Juegos Olímpicos, en Sochi 2014 (Rusia) y PyeongChang 2018 (Corea del Sur), se integra como entrenador ayudante en una estructura con Alex Martín, como entrenador principal tras la salida del italiano Simone Malusa, Hilario Sánchez como 'skiman' y Mateo Szul como fisioterapeuta.

El presidente de la RFEDI, May Peus, recordó que Herrero no ha dicho que se retira, ya que eso "no lo queríamos oír", y explicó que Herrero ya se está empezando a formar en la titulación de técnico deportivo.

"Lo que le hemos propuesto a Laro es que siga en el equipo técnico, que siga aportando su experiencia a Alex, Mati e Hilario, que sea el puente con los equipos e Copa de Europa y Copa del Mundo", explicó Peus.

El presidente federativo enfatizó que Herrero había cumplido "los objetivos para seguir compitiendo" junto a la federación, pero ha tomado "personalmente" la decisión de "dar un paso al lado".

"En nombre de toda la estructura de la RFEDI solo podemos agradecerte lo que has hecho por los deportes de invierno (...). Gracias Laro por ser como eres y aportar lo que has aportado, y que sigas así", finalizó el presidente federativo.