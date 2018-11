John Grisham y Stephen King entre los libros más vendidos esta semana

Redacción internacional, 2 nov (EFE).- La lista de libros más vendidos esta semana presenta un panorama muy variado, en el que se incluyen autores consagrados como Julia Navarro en España, John Grisham en Estados Unidos o Stephen King en Italia y Portugal.

En Brasil se mantiene por segunda semana en primera posición de los más vendidos de no ficción "Como as Democracias Morrem" (Como mueren las democracias), de los politólogos estadounidenses Steven Levitsky y Daniel Ziblatt.

ALEMANIA

Ficción:

1.- Der Insasse - Sebastian Fitzek (Droemer)

2.- Mittagsstunde - Dörte Hansen (Penguin)

3.- Archipel - Inger-Maria Mahlke (Rowohlt)

4.- Die Suche - Charlotte Link (Blanvalet)

No ficción:

1.- Kurze Antworten auf große Fragen - Stephen Hawking (Klett-Cotta)

2.- Die bessere Hälfte - Eckart von Hirschhausen; Tobias Esch (Rowohlt)

3.- 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert - Yuval Noah Harari (C.H. Beck)

4.- Feindliche Übernahme - Thilo Sarrazin (Finanzbuch)

Fuente: "Der Spiegel". EFE

ARGENTINA

Ficción:

1. "Aquí Hay Dragones", de Florencia Bonelli (Suma de Letras)

2. "Zafiros en la piel", de Viviana Rivero (Emece)

3. "Quién no", de Claudia Piñeiro (Alfaguara)

4. "Las Hijas del Capitán", de María Dueñas (Planeta)

No ficción:

1. "Mas Allá del Invierno", de Isabel Allende (Sudamericana)

2. "La Raíz (De Todos los Males)", de Hugo Alconada Mon (Planeta)

3. "Filosofía en Once Frases", de Dario Gabriel Sztajnszrajber (Paidós)

4. "Emoción y Sentimientos", de Daniel López Rosetti (Planeta)

Fuente: Yenny-El Ateneo/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "Poesia que Transforma" - Bráulio Bessa - (Sextante)

2.- Textos Cruéis Demais Para Serem Lidos Rapidamente" - TCD - (Globo)

3.- "O Conto da Aia" - Margaret Atwood (Rocco)

4.- "A Revolução dos Bichos" - George Orwell - (Companhia das Letras)

No ficción:

1.- "Como as Democracias Morrem" - Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (Zahar)

2.- "21 Lições Para o Século 21" - Yuval Noah Harari - (Companhia das Letras)

3.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari - (L&PM)

4.- "O imbecil coletivo: Atualidades inculturais brasileiras" - Olavo de Carvalho (Record)

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "La muerte del comendador (Libro 1)" - Haruki Murakami - (Tusquets editores)

2.- "Jaque al psicoanalista" - John Katzenbach - (Ediciones B)

3.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli y Francesca Cavallo - (Planeta)

4.- "La desaparición de Stephanie Mailer" - Joel Dicker - (Alfaguara)

No ficción:

1.- "El fin del alzheimer" - Dale E. Bredesen (Grijalbo)

2.- "De animales a dioses" - Yuval Noah Harari (Debate)

3.- "Historia mínima de Colombia" - Jorge Orlando Melo (Turner)

4.- "El país que me tocó" - Enrique Santos Calderón - (Debate)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- Memorias de una salvaje - @SrtaBebi (Planeta)

2.- Semptierno - Defreds José A. Gómez Iglesias (Espasa)

3.- Tú no matarás - Julia Navarro (Plaza & Janes)

4.- Yo, Julia - Santiago Posteguillo (Planeta)

No ficción:

1.- Breves respuestas a las grandes preguntas - Stephen Hawking (Crítica)

2.- La voz de tu alma - Lain García Calvo (Autor-editor)

3.- Vuelve el método de la báscula - Varios autores (Alfar)

4.- "La consti" versión Martina - Vicente Valera (Tecnos)

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The Reckoning" - John Grisham (Doubleday)

2.- "Kingdom of Ash" - Sarah J. Maas (Bloomsbury Ya)

3.- "The Wonky Donkey" - Craig Smith & Katz Cowley (Scholastic)

4.- "Where the Crawdads Sing" - Delia Owens (G.P. Putnam's Sons)

5.- "Every Breath" - Nicholas Sparks (Grand Central Publishing)

No ficción:

1.- "Girl, Wash Your Face" - Rachel Hollis (Thomas Nelson)

2.- "Whose Boat Is This Boat?" - The staff of the late show with Stephen Colbert (Simon & Schuster)

3.- "Dare to Lead" - Brené Brown (Random House)

4.- "Educated" - Tara Westover (Random House)

5.- "The Subtle Art of Not Giving a F¿ck" - Mark Manson (Harper)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- "L'arabe du futur t.4; une jeunesse au Moyen-Orient (1987-1992)" - Riad Sattouf (Allary)

2.- "La Tresse" - Laetitia Colombani (Lgf)

3.- "Le meurtre du commandeur t.1; une idée apparait" - Haruki Murakami (Belfond)

4.- "Idiss" - Robert Badinter (Fayard)

No ficción:

1.- "Les enfants du vide; de l'impasse individualiste au réveil citoyen" - Raphaël Glucksmann (Allary)

2.- "Romanesque, la folle aventure de la langue française" - Lorànt Deutsch (Michel Lafon).

3.- "Sortir du chaos. Les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient" - Gilles Kepel (Gallimard)

4.- "21 lecons pour le XXIème siècle" - Yuval Noah Harari (Albin Michel)

Fuente: Edistat.

ITALIA

Ficción:

1.- "Fate il vostro gioco", Antonio Manzini (Sellerio).

2.- "The outsider", Stephen King (Sperling & Kupfer).

3.- "L'assassinio del Commendatore", Haruki Murakami (Einaudi).

4.- "Proletkult", Wu Ming (Einaudi).

No ficción:

1.- "The Game", Alessandro Baricco (Einaudi).

2.- "Un capitano", Francesco Totti (Rizzoli).

3.- "Mio fratello", Daniel Pennac (Feltrinelli).

4.- "Prove tecniche di resurrezione. Come riprendersi la propria vita", Antonio Polito (Marsilio).

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- "El jardín de las mariposas" - Dot Hutchison (Planeta)

2.- "Wigetta y el tesoro de chocatuspalmas" - Vegetta777 y Willyrex (Temas de Hoy)

3.- "La desaparición de Stephanie Mailer" - Joel Diker (Alfaguara)

4.- "La chica del cumpleaños" - Haruki Murakami (Tusquets)

No ficción:

1.- "¿Y ahora qué?. México ante el 2018"- Universidad de Guadalajara (Debate)

2.- "De animales a dioses" - Yuval Harari (Debate)

3.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli y Francesca Cavallo (Planeta)

4.- "Sobrenatural. Gente corriente haciendo cosas extraordinarias" - Joe Dispenza (Urano)

Fuente: Librería Sótano

PORTUGAL

Ficción:

1.- "O Ano da Morte de Ricardo Reis" - José Saramago (Porto Editora).

2.- "A Coisa - Livro I" - Stephen King (Bertrand Editora).

3.- "O Homem Mais Feliz da História" - Augusto Cury (Pergaminho).

4.- "Os dez espelhos de Benjamin Zarco" - Richard Zimler (Porto Editora).

No ficción:

1.- "Último Caderno de Lanzarote" - José Saramago (Porto Editora).

2.- "Estar Vivo Aleija" - Ricardo Araújo Pereira (Tinta da China).

3.- "Não Me Olhes com Esse Tom de Voz" - Judite Sousa y Maria do Céu Santo (Bertrand Editora).

4.- "A Arte Subtil de Saber Dizer que se Foda" - Mark Manson (Desassossego).

Fuente: Librería Bertrand.

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Tombland" - CJ Sansom (Mantle)

2.- "In a House of Lies" - Ian Rankin (Orion)

3.- "War of the Wolf" - Bernard Cornwell (HarperCollins)

4.- "Lethal White" - Robert Galbraith (Sphere £20)

No ficción:

1.- "Listening to the Animals" - Noel Fitzpatrick (Trapeze)

2.- "Brief Answers to the Big Questions" - Stephen Hawking (J Murray)