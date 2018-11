Imanes Almería dicen expulsado El Ejido ejercía en oratorio como voluntario

Almería, 2 nov (EFE).- El presidente del Centro de Imanes de Almería, Abdallah Mhanna, ha asegurado hoy que Abdelouahab E., el marroquí de 40 años expulsado el miércoles por la Policía Nacional, en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por lanzar mensajes radicales en la mezquita de El Ejido (Almería), no es un imán.

En declaraciones a Efe, Mhanna ha apuntado que el hombre ejercía como imán temporal en un oratorio de la localidad ejidense de San Agustín, así como que anteriormente había pasado entre siete u ocho meses en la mezquita de La Mojonera, insistiendo en cualquier caso en que no se trata de un imán reconocido por el organismo que preside.

Ha dicho que se encontraba en San Agustín de forma provisional y voluntaria porque dicho oratorio no contaba con un imán, y ha apuntado que la expulsión del país se ha producido porque se encontraba en situación irregular pero no por sus mensajes, ya que aunque a los fieles no les "gustaba su discurso", no se ha probado que lanzase mensajes radicales.

En cualquier caso, incide en que no había pasado la entrevista y filtros del Centro de Imanes de Almería.

Ha señalado que, de forma previa a su traslado a España, Abdelouahab E. residió en los Países Bajos, donde, según indica, sí que habría regularizado su situación administrativa.

Fuentes de la investigación han indicado a Efe que han sido agentes de la Comisaría General de Información y del CNI quienes procedieron a la expulsión administrativa del imán por sus actividades contrarias a la seguridad nacional.

El expulsado se encontraba en situación irregular en España y ya fue investigado en su momento por un delito de terrorismo.

Según han precisado las fuentes, Abdelouahab E. ejerció como imán en la mezquita At Tawhid de Córdoba desde agosto de 2017, un puesto que logró debido a las presiones de personas influyentes en ese centro religioso y consideradas radicales por los postulados que defendían.

Más tarde, el ahora expulsado se trasladó a El Ejido, donde también continuó con esas mismas labores adoctrinadoras como imán, con mensajes extremistas, tal y como han constatado los investigadores.

Unos mensajes, añaden las fuentes, que se volvían especialmente radicales cuando los difundía a grupos privados, donde vertía manifestaciones contra el ordenamiento constitucional, además de criticar la integración de los musulmanes en la sociedad española.

En los últimos meses se había radicalizado aún más en su aspecto exterior, con la exhibición de numerosos elementos asociados al salafismo.

El expulsado, al que se le notificó su resolución de expulsión por estancia irregular en España, no podrá acceder a territorio Schengen por un periodo de cinco años.

Su salida de España se ha producido a través del puesto fronterizo de Beni Enzar, en la ciudad autónoma de Melilla.