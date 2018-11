Five Guys cerrará 2018 con 14 locales en España y prevé continuar expansión

Madrid, 2 nov (EFE).- La cadena de hamburgueserías Five Guys tiene previsto cerrar 2018 con catorce restaurantes en España y espera continuar con su expansión por el país durante el próximo año tras tener que retrasar su aterrizaje en Portugal.

Cuando se acaban de cumplir dos años desde que abrieran las puertas de su primer local en Madrid, el responsable de Five Guys en la Península Ibérica, Daniel Agromayor, ha destacado hoy que sólo en el último ejercicio la plantilla de la compañía en España prácticamente se ha triplicado hasta rondar los 600 empleados, todos indefinidos.

A los siete establecimientos en la capital -a los que se sumará en breve uno más ubicado en el centro comercial de Xanadú-, se suman tres tiendas en Barcelona y una en Granada, Valencia y Zaragoza.

"Vamos a seguir abriendo en los lugares donde estamos, pero también se incorporarán nuevas ciudades", ha explicado Agromayor, quien ha citado Andalucía como posible zona de expansión pero no ha facilitado previsiones de cara a 2019.

Ha asegurado que España se ha convertido ya "en uno de los países que más restaurantes ha abierto" a lo largo de 2018 dentro del grupo Five Guys, por delante de Francia y Alemania.

"La compañía apuesta por España y de cara al año que viene el camino no tiene que ser diferente, pero hay que ver cómo evolucionan las tiendas abiertas en 2018", ha precisado.

Sobre el aterrizaje en Portugal, previsto en un principio para 2018, finalmente se retrasará debido a que la empresa continúa buscando un local emblemático en el centro de las ciudades de Lisboa y Oporto.

"Al ser una marca que no invertimos ni un euro en marketing, la localización del primer restaurante es clave", ha señalado Agromayor, quien ha asegurado que el aumento de los precios de alquiler registrado tanto en España como en el país vecino no afecta a los planes de expansión de Five Guys.

La cadena estadounidense apuesta por el segmento "better burger" ("una hamburguesa mejor"), a medio camino entre las cadenas de comida rápida y las más "gourmet", con un precio medio superior al de la mayoría de los competidores del sector.