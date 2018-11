A.Fernández : Fue violencia. Que no pretendan pasar por ositos amorosos

Barcelona, 2 nov (EFE).- El portavoz parlamentario del PP Catalán, Alejandro Fernández, quien relevará a Xavier García Albiol como presidente del partido, ha asegurado de que la actuación del independentismo fue una "insurrección" y "violencia pura y dura", por lo que "ahora no pretendan hacerse pasar por ositos amorosos".

La Fiscalía ha acusado hoy a los líderes del "procés" de un delito de rebelión y pide 25 años de prisión para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos y 17 para los líderes de las entidades independentistas Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium) y para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

En cambio, la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, pide 12 años de cárcel para Junqueras, 11 años y medio para cinco exconsellers, 10 años para Forcadell y 8 años para los Jordis, todos acusados de un delito de sedición, en un gesto en el que se desmarca de la Fiscalía.

"No fue solo por votar. Fue una insurrección para defender las urnas físicamente, impidiendo a la policía ejecutar una resolución judicial. Violencia pura y dura. Ahora que no pretendan hacerse pasar por ositos amorosos. No nos engañan", ha señalado Fernández en un mensaje en Twitter.

Alejandro Fernández se convertirá en el nuevo líder del PPC tras recibir un 98,62 % de apoyo de la militancia en las primarias celebradas esta semana para elegir al presidente de los populares catalanes, a falta de ser ratificado definitivamente en el congreso del próximo 10 de noviembre.