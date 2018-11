España, invitada y promotora de la bienal Photoimagen 2018 en R.Dominicana

Santo Domingo, 2 nov (EFE).- La VIII edición de Photoimagen, festival fotográfico internacional único en el Caribe, arranca hoy en la República Dominicana con España como país invitado y principal promotor de la cita de este año a través de su embajada y de su Centro Cultural en Santo Domingo.

Así lo destacó en declaraciones a Efe Mayra Johnson, creadora de esta bienal organizada por su Fundación Imagen 83, y concebida para difundir la fotografía en y de la República Dominicana, poniendo en valor desde 2006 la capacidad de este arte para cambiar la sociedad.

En esta octava edición del Festival, uno de los principales reclamos es la presencia del español Alberto García-Alix, Premio Nacional de Fotografía en 1999, cuya exposición "Un expresionismo feroz" estará en el Centro Cultural de España desde el 23 de noviembre al 13 de enero de 2019.

"Trópico de Cáncer", de Juan Manuel Díaz Burgos, que se exhibe en el Centro León de Santiago de los Caballeros (norte), abrió sus puertas anoche, víspera de la inauguración oficial en el Centro Cultural de España (CCE) de Santo Domingo, espacio que acoge otras propuestas fuera del plano meramente expositivo.

La presencia española se completa con "Un cierto panorama: reciente fotografía de autor en España" (varios artistas), en el Museo Cándido Bidó, en Bonao (centro); la instalación del Colectivo Gamá "Quiasma" en la casa de Trujillo de la playa de Najayo; y "City Blues. La ciudad habitada", de Jorge Lens, en el Centro de la Imagen de la capital.

"Archivos fotográficos inéditos. 1948-1973", de la dominicana Belkiss Adrover de Cibrán, es otra de las 28 exposiciones (11 oficiales y 17 paralelas) abiertas con motivo de Photoimagen 2018, que contará con la cubana Martha María Pérez y el mexicano Javier Hinojosa como invitados especiales.

El programa incluye también conferencias y diversas actividades relacionadas con la fotografía, como talleres, un fotosafari a la ciudad de La Isabela, Puerto Plata (norte), o el acceso a una biblioteca especializada dentro del (CCE).

Asimismo, en el Centro Indotel se proyectarán tres ciclos de cine dedicados a los Premios Goya de Fotografía, a Figuras del Fotoperiodismo Español y a los Premios Nacionales de Fotografía.

Centros culturales, museos, galerías y otros espacios expositivos de toda la geografía nacional albergan el evento, enfocado en la investigación y el fomento de la fotografía contemporánea.

Todas estas actividades no se habrían podido llevar a cabo sin el apoyo de la embajada y del CCE. "Sin ellos, no lo habríamos sacado adelante", dado que las instituciones locales "no han sabido capitalizar este festival" que podría ser "un atractivo más" para atraer visitantes al país, dijo Johnson.

De hecho, la mera presencia de figuras emblemáticas de la fotografía ya atrajo al público internacional en ediciones anteriores, explicó.

Por su parte, Juan Sánchez, director del CEE, explicó a Efe que la entidad, junto a la embajada, ha dedicado casi un año a preparar las actividades como país invitado, papel en el que España ha estado precedida por Francia, Estados Unidos, Cuba y México, y cuyo desempeño supone ofrecer "un programa potente".

Coincidió en que eventos como Photoimagen trascienden el ámbito meramente cultural, ya que pueden desempeñar un papel importante en la denominada economía naranja por su contribución al turismo y a la imagen de la ciudad de Santo Domingo y del país.

Por ese motivo, "hay que insistir en la labor de convencer" a entidades públicas y privadas sobre "la importancia de apoyar eventos culturales" de esta magnitud, dado su poder de convocatoria para público nacional y extranjero.

El mano a mano entre Photoimagen 2018 y el país invitado también es consecuencia de que el festival forma parte del cartel de las Semanas de España en la República Dominicana, poniendo el broche de oro a una intensa agenda de actividades que comenzaron a principios de octubre.