Enzo Ferrero: "Un Boca-River en una final es más aún que un Madrid-Barcelona"

Gijón , 2 nov .- El ex internacional argentino Enzo Ferrero, aparte de haber sido el mejor extranjero de toda la historia del Real Sporting de Gijón -y, tras el fallecimiento de Enrique Castro 'Quini', la principal leyenda viva del equipo asturiano-, forma parte asimismo del 'once histórico' de Boca Juniors.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar este viernes en Gijón, donde el otrora brillante y espectacular extremo izquierda se afincó tras abandonar la práctica deportiva, Ferrero -el 'Piqui'-, que brilló en los años 70 y 80, analiza cómo ve la final de la Copa Libertadores, que, por primera vez, enfrentará a 'su' Boca con su gran rival, River Plate.

Pregunta: Usted jugó en Argentina y en España. Una final de la Libertadores entre Boca y River, ¿es equivalente a la que disputaron el Real Madrid y el Atlético en la 'Champions'? ¿O sería más bien equivalente a un Madrid-Barcelona?

Respuesta: Es superior aún a cualquiera de esos dos enfrentamientos. Un Boca-River en una gran final es en Argentina superior a un Atleti-Madrid o a un Real Madrid-Barcelona en España. Por lo que significa, en el ámbito argentino o de Suramérica, para el hincha. Se vive de otra manera.

P: ¿Cómo llegan los dos equipos? ¿Hay favorito?

R: No. Hay mucha igualdad. Además, en un 'clásico' da igual cómo lleguen. Siempre es imprevisible. Aunque uno llegue mejor que otro, son partidos, y en este caso serán dos, que hay que jugarlos.

Serán partidos bonitos y complicados.

P: Ambos equipos están entrenados por ex futbolistas. ¿Qué opinión le merecen Guillermo Barros Schelotto, técnico de Boca; y Marcelo Gallardo, el de River?

R: Los dos son buenos técnicos y a los dos les gusta sacar lo máximo de sus jugadores, aunque tienen estilos diferentes.

A Boca le gusta el fútbol aguerrido y salir a la contra. River es más técnico, de tocar más el balón. Pero, en cualquiera de los casos, son dos equipos que sufren mucho en la rivalidad.

P: ¿Cuáles son los fuertes y las flaquezas de Boca? ¿Y cuáles las de River?

R: Yo creo que los dos intentarán lo mismo: defenderse bien y aprovechar errores. Los dos son equipos muy compensados, que han tenido temporadas difíciles, y que basan su trabajo en una defensa seria.

Arriba tienen buena definición los dos. Así que el 'quid' de la cuestión estará en el centro del campo.

P: ¿Vio los partidos de semifinales?

R: No. No los pude ver. Pero sí he visto los resúmenes.

P: Ni le pregunto quién quiere que gane, ¿no?

R: Yo quiero que gane Boca. Aunque cualquiera que gane hará más bonito el Mundialito de clubes.

Lógicamente, quiero que gane Boca. Soy de Boca y mi ilusión es ésa. Pero serán dos partidos muy potentes, en el Monumental y en la Bombonera.

P: A principios de los 70 disputó unos cuantos 'clásicos'. ¿Qué recuerdos tiene, de aquellos Boca-River; o River-Boca?

R: Siempre fueron iguales. Se paraliza Buenos Aires. En realidad se paraliza todo el país. Y ahora, en una final de la Copa Libertadores, será más intenso todo, aún.

P: Usted es una de las figuras más importantes de la historia del Real Sporting de Gijón. Tras un arranque renqueante en Liga, parece haber mejorado, al ganarle en la Copa del Rey al Eibar (2-0) el jueves. ¿Cree que esa victoria puede suponer el punto de inflexión para el equipo que dirige Rubén Baraja?

R: El Sporting tiene que mejorar. Lo ha hecho en Copa, hizo un partido bueno, pero no se puede medir bien, porque ese partido ambos equipos lo disputaron con jugadores no habituales. La Copa es distinta y no se puede valorar. El Sporting aprovechó dos errores del Eibar y sacó un buen resultado, pero habrá que esperar al partido de vuelta.

Aunque, en cualquiera de los casos, al Sporting lo que le interesa es la Liga. No la Copa.