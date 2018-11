Casado avisa que votar a Díaz servirá para mantener cesión a independentistas

Málaga, 2 nov (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido hoy de que los votos que tenga la socialista Susana Díaz en las elecciones andaluzas serán "la base" para los apoyos en unas generales y el "pilar" para mantener "el chantaje y la cesión" al Gobierno por parte de los independentistas y de Podemos.

Casado, que ha inaugurado hoy la 24 Unión Intermunicipal Popular en Málaga, ha opinado que a Díaz "no le gusta" que se hable de política nacional porque a los andaluces "no les gusta saber que sus votos en el Congreso y en el Senado los utiliza Pedro Sánchez para contentar a independentistas, batasunos y a los de Podemos".

"Vamos a recordarlo todos los días", ha advertido Casado, quien cree que los votos que consiga el PSOE el próximo 2 de diciembre serán "el pilar en el que se mantenga el chantaje y la cesión de los independentistas y de los de Podemos al Gobierno de España".

Ha manifestado que cuando el PSOE utiliza sus resultados para "pactar con los que quieren romper España" es algo que "ni siquiera Susana Díaz le puede ocultar en sus paseos por San Telmo y la Plaza de España al señor Pedro Sánchez".

El líder del PP ha garantizado que su partido "tiene muy claros sus principios y que no va a pactar con Susana Díaz", porque "no se lo merece tras 40 años de socialismo" en la Comunidad "y demasiados años de Susana Díaz haciendo lo que no tenía que hacer".

Casado, que ha respaldado a Juanma Moreno como "excelente candidato y futuro presidente de la Junta de Andalucía", ha presentado la experiencia municipal de los cargos de su partido como aval para gobernar en la comunidad.

Ha recordado que tienen "muchísima experiencia municipal" para lanzar un mensaje: "Lo que hacemos en nuestras concejalías o en los Ayuntamientos es lo que queremos llevar después a la Junta".

Ha citado la experiencia municipal de exalcaldes como Juan Ignacio Zoido o José Antonio Nieto, cabezas de lista por Sevilla y Córdoba, o de presidentes provinciales como Elías Bendodo en Málaga y Gabriel Amat en Almería, que presiden las diputaciones.

"El PP está listo para gobernar en Andalucía y además tiene la experiencia municipal", ha manifestado Casado.

Casado entiende que la comunidad "lo tiene todo para prosperar" pero necesita "un buen gobierno" con un equipo como el que lidera Moreno para cambiar "cuarenta años de un régimen que ha tenido unos resultados absolutamente penosos".

Ha indicado que toda la estructura nacional del partido seguirá trabajando en estas elecciones autonómicas, con otros actos como el Consejo de Alcaldes el 9 de noviembre en Jaén o el Consejo de Diputaciones el 13 de noviembre en Almería.