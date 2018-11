Álex López: "La eliminatoria está abierta e intentaremos darle la vuelta"

Sant Adrià de Besòs , 2 nov .- El centrocampista del Espanyol Álex López afirmó este viernes tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva que la eliminatoria de Copa del Rey contra el Cádiz "está abierta" (2-1 en el Ramón de Carranza) y que el equipo le intentará "dar la vuelta en casa".

El futbolista insistió en que este Espanyol tiene puesta la máxima ambición en todas las competiciones y también en la Copa del Rey, aunque no ofrecieran su mejor nivel en ida de dieciseisavos de final.

"Vamos partido a partido en el torneo que sea, ayer no pudo ser. Nosotros salimos a ganar y nos daba igual el rival que tengamos delante", explicó.

El canterano se mostró muy satisfecho de su debut. "Intenté aprovechar la oportunidad que me dio el técnico y llevé el debut con la mayor normalidad. Siempre he trabajado esperando que me llegara la ocasión", confesó. "No me arrepiento de haberme quedado aquí, siempre quise debutar con el primer equipo, añadió Álex López.

El Espanyol acabó el partido con seis canteranos en el Ramón de Carranza, una situación que, tal como desveló el centrocampista, motiva a los jugadores del fútbol base: "Estamos muy contentos de que apuesten por los jóvenes. En la cantera se trabaja muy bien y todos intentamos aprovechar nuestras oportunidades".

Por otra parte, el futbolista no cree que el Athletic, su próximo rival en LaLiga Santander, tenga ventaja al disponer de más días de descanso. "Nosotros nos entrenamos y descansamos muy bien. Intentaremos jugar y ganar", afirmó.