Alcaraz: El partido contra el Granada será especial por muchas circunstancias

Zaragoza, 2 nov (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, Lucas Alcaraz, ha declarado hoy que el partido que el próximo domingo medirá al conjunto aragonés con el Granada en La Romareda será especial "por muchas circunstancias".

"Va a ser mi debut en La Romareda, es un partido contra un equipo que he entrenado muchas veces y que está en alza en rendimiento y en la clasificación, pero de todo esto lo realmente importante es lo que supone para nosotros", ha añadido en rueda de prensa.

El técnico andaluz ha advertido que sus jugadores deben centrarse en interiorizar todo lo que están trabajando y hacerlo "con naturalidad".

"Espero que los jugadores lo hagan en el punto de activación y de motivación justo y que sepamos adaptarnos a cada demanda lo que nos vaya solicitando el partido", ha indicado.

A este respecto ha explicado que las cosas que están trabajando desde su reciente llegada necesitan "tiempo para interiorizarse" pero que, aún así, está convencido de que el equipo va a dar una buena nota el domingo contra el conjunto nazarí.

Igualmente piensa que los aspectos emocionales y mentales son "importantes" pero también la información con la que los jugadores vayan a afrontar el partido y si ellos se ven "duchos y maduros" para manejarla porque son "dos caminos que van juntos".

Alcaraz ha destacado que no hay que obsesionarse con los errores que comete el equipo y que le están costando goles en contra: "no se puede jugar pensando en si te vas a equivocar o no. Hay que afrontar las situaciones con la máxima determinación porque cuanta más decisión muestres estoy convencido de que menos tanto por ciento de opciones le das al error".

Preguntado por si la victoria supondría acabar con el problema que acucia al Real Zaragoza, ha comentado que ganar siempre cambia el estado anímico de todo el mundo y la atmósfera pero "no lo arregla todo".

"Necesitamos ganar pero aunque lo hagamos también necesitaremos hacerlo en el siguiente partido y así sucesivamente. Ganar no lo arregla todo, lo que lo arregla es que seamos capaces de tener un rendimiento en el tiempo efectivo, alto y que permita ganar muchos partidos", ha subrayado.

Para ello su objetivo es "mejorar en todos los aspectos" porque cree que en el juego no se puede aislar ninguna faceta y que si es así llegará un buen resultado ante un rival que les va a exigir bastante.