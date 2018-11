Viñales afirma que llega a Sepang "con la cabeza y los pies en el suelo"

Sepang , 1 nov .- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), vencedor del Gran Premio de Australia de MotoGP, afirmó a su llegada al circuito de Sepang que llega "con la cabeza y los pies en el suelo e intentando" no hacerse "ninguna falsa expectativa".

"El viernes veremos cómo funciona la moto, pero seguramente lucharemos por estar delante y construir un buen fin de semana", reconoció.

"Ha sido muy importante la victoria y estoy muy, muy contento, porque el año pasado la victoria número 500 de Yamaha en Le Mans fue importante y ahora esta victoria que corta la mala racha ha sido muy importante, como piloto seguramente me dará mucha credibilidad a la hora de elegir cambios; estoy muy contento, realmente me hacía falta, nos hacía falta, y espero que esto sea un gran empujón para el año que viene", manifestó Maverick Viñales.

Al ser preguntado por los problemas que tuvo su compañero de equipo con los neumáticos, Maverick Viñales dijo que él se fija mucho en Ducati. "Llevan los neumáticos a la salida y yo lo estoy haciendo desde mitad de temporada, quizás me arriesgo a que el neumático no vaya bien, pero sé tendré un poquito más al principio, en las primeras diez vueltas, así que por eso me fijé en Ducati y pensé, si lo hacen será por algo".

"En Phillip Island los neumáticos eran difíciles, salimos con el duro y tuvimos muy buen ritmo y luego, cuando paré y volví a salir ya no pude rodar rápido, me derrapaba, no aceleraba con el mismo neumático y por eso entendí que si se enfriaba y se volvía a calentar quizás el neumático no funcionaba igual y por eso decidí llevarlo a parrilla", reconoció Viñales.