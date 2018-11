El torero peruano Roca Rey, VII premio Carrusel Taurino de Canal Sur Radio

Madrid, 1 nov (EFE).- El diestro peruano Andrés Roca Rey se ha alzado con la séptima edición del premio Carrusel Taurino que concede el jurado de este programa radiofónico de Canal Sur Radio al torero triunfador de la temporada 2018, según ha informado hoy a Efe fuentes de la radio pública de Andalucía.

Por su parte, el veterano diestro Paco Ojeda ha sido galardonado con el IV "Carrusel de Honor" por su dilatada y exitosa trayectoria en los ruedos.

El jurado del programa que dirige el periodista Juan Ramón Romero ha designado a Roca Rey como el mejor del año, además de ser "un auténtico revulsivo" para la fiesta, un hombre que "por su juventud y universalidad" está llamado a liderar también "la regeneración" del escalafón.

Roca Rey se ha convertido en todo un fenómeno de masas, un torero que, con el permiso de José Tomás, ha conseguido mover al aficionado de tal manera que no hay plaza en la que se anuncie que no se cuelgue el cartel de "no hay billetes" en la taquilla, lo que también ha sabido aprovechar para llevar su imagen, y la del toreo, a publicaciones y lugares hasta ahora inhóspitos para un torero.

El joven limeño se une a la nómina de galardonados por este el Carrusel Taurino en la que ya forman parte Juan José Padilla, Julián López "El Juli", Enrique Ponce, Juan Antonio Ruiz "Espartaco", el rejoneador Diego Ventura y la ganadería de Victorino Martín.

El Carrusel Taurino ha querido también premiar este año al que fuera uno de los grandes referentes del toreo de los 80, el sanluqueño Paco Ojeda, "un revolucionario que cambió los conceptos de la distancia, los terrenos y los tiempos en la cara del toro"

"Un torero de mando, quietud, valor y cercanía", poseedor de dos Puertas del Príncipe de Sevilla, además de otros grandes triunfos en las principales plazas y ferias del circuito nacional y galardones, asimismo, tan importantes como el Premio Nacional de Tauromaquia que le concedió en Ministerio de Cultura en el año 2013.

Ojeda es el cuarto torero que recogerá este galardón "Carrusel de Honor", que ya tienen en su haber Curro Romero, Ángel Peralta y Francisco Ruiz Manuel.

Ambos premios serán entregados en una gala que tendrá lugar el próximo mes de abril, coincidiendo con el inicio de la programación del Carrusel Taurino para la cobertura de la temporada taurina 2019.