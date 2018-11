Televisión estatal difunde imágenes de Bouteflika en un acto oficial

Argel, 1 nov (EFE).- La televisión estatal argelina mostró hoy nuevas imágenes del presidente del país, Abdelaziz Bouteflika, durante un acto público en recuerdo del 64 aniversario de la guerra de la Independencia de Francia.

Como ya es habitual desde 2013, el enfermo presidente no dijo una sola palabra y sus movimientos fueron dificultosos.

Sentado en una moderna silla, Bouteflika apareció con un traje oficial clásico, corbata, abrigo y gorro negro mientras depositaba una corona de flores, saludaba a la Guardia Republicana y murmuraba una oración a los mártires.

Luego abrazó con dificultad el emblema nacional y saludó a varios de los doce miembros del Gobierno habituales en estas ceremonias y a otras autoridades, entre las que destacaba la presencia del nuevo presidente del Parlamento, Moad Bouchareb.

Las apariciones en público de Bouteflika, de 81 años, son escasas y causan enorme atención desde que en 2013 sufriera un grave "accidente cardiovascular" que le ha dejado físicamente discapacitado.

Desde entonces no habla en público y no viaja al extranjero, al tiempo que cada vez recibe a menos líderes de otros países, situación que no ha evitado, sin embargo, que ganara sin oposición las elecciones de 2014 y que numerosas voces políticas pidan ahora que en 2019 se presente a un quinto mandato.

También ha llevado a que los argelinos muestren su preocupación y especulen sobre si realmente dirige el país y sobre su posible sucesor.

La última vez que la prensa extranjera fue invitada a un acto de Bouteflika fue durante las elecciones legislativas de 2017. Desde entonces sus apariciones en la televisión estatal han sido más escasas.