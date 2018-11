Paniagua: "Lo mejor es que chicas ha podido disfrutar título en la pista"

Mealhada , 1 nov .- El presidente de la Federación Española de Patinaje, Carmelo Paniagua, mostró su satisfacción por el título europeo conquistado por la selección femenina de hockey patines, pero, sobre todo, por el hecho de que las jugadoras lo pudieron celebrar sobre la pista.

"Al final lo que más me emociona es que las chicas han podido disfrutar de conseguir un título sobre la pista, me sigue pareciendo una barbaridad todo lo que ha ocurrido, pero el hecho de que el equipo haya podido disfrutar ganando el título en la pista, como ellas se merecen, es lo que más me gusta", señaló Paniagua.

Tras diecinueve días de espera, el conjunto español pudo por fin levantar el trofeo de campeón tras completarse el minuto y cuarenta y cinco segundos que faltaba por disputarse después de la suspensión del partido a la que obligó el paso del huracán Leslie.

Una demora que enfrió notablemente el ambiente que se vio este jueves en el pabellón de Mealhada, donde, a diferencia del pasado 13 de octubre, cuando las gradas estaban repletas, en esta ocasión no se completó ni un cuarto del aforo.

"Bueno, si esto ha ocurrido así es porque ellos lo han querido, podían haberlo preparado como nosotros. Nuestro equipo ha estado concentrado, ha estado entrenando y si Portugal no lo ha hecho así, ellos sabrán. Nosotros sí lo hemos hecho y hemos ganado el título", afirmó el presidente federativo.

Un éxito que completa un año "histórico" para el hockey patines español, que en 2018 ha ganado el Europeo absoluto tanto en mujeres como en hombres, así como los Europeos sub 20 y sub 17 en categoría masculina

"Hemos hecho historia ganando todos los títulos europeos que se pueden conseguir en un año y eso es muy emocionante", afirmó Paniagua, que confía en que estos triunfos sirvan definitivamente par impulsar al hockey español.

"Ahora mismo es una labor de todos el vender un poco el producto. Hemos conseguido un éxito histórico en el deporte español y ahora está que se nos reconozca", indicó el presidente de la Federación Española de Patinaje.

Estos triunfos no han aplacado el hambre de Carmelo Paniagua, que ya se ha fijado como objetivo el éxito en los 'Roller Games' que se disputarán en julio de 2019 en Barcelona

"El próximo año tenemos un acontecimiento importantísimo como son los Roller Games y queremos demostrar que España es la número uno del mundo a nivel del patinaje en su globalidad y no sólo en el hockey", concluyó Paniagua.