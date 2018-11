Lorenzo dice no estar "al ciento por ciento"

Sepang , 1 nov .- El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) regresa de un periodo de inactividad por la lesión que sufrió tras la caída de Tailandia y que se acumuló a la que ya sufría anteriormente, por eso reconoció que "habría que hacer una lista, pero en general no" está "al ciento por ciento", porque lleva "mucho tiempo sin entrenar".

"Por ahí ya parto en desventaja con los demás y si hablamos de la lesión mayor, que es la mano, mucho mejor que en Japón, pero hasta hace unas horas tenía todavía el yeso y quieras que no el yeso te hace perder movilidad, tienes que ganarla otra vez, el ligamento hace poco que está operado", señaló Lorenzo.

"Va a ser un fin de semana complicado, pero me conformo con poder correr, con poder volver a tener sensaciones de piloto y con la moto, y luego ya veremos a qué nivel puedo estar", recalcó.

"En Japón, a pesar de que no me había operado, el mero hecho de mover el dedo gordo para arriba me dolía, y no entendía el porqué; la fractura era casi completa pero no acababa de ser completa y no entendía que me doliese tanto, era un dolor exagerado para la lesión teórica que tenía", explicó Jorge Lorenzo.

"Me fui preocupando a medida que pasaban los días y veía que la lesión no evolucionaba, por eso decidimos volver a Europa y hacer más análisis con máquinas diferentes y en las que se viese de manera más precisa las lesiones o los ligamentos, y ahí se vio que tenía una rotura del ligamento, y con una artroscopia pudieron operarla y juntarla otra vez", relató el piloto de Ducati.

Ya, sobre su posible rendimiento sobre la moto, Jorge Lorenzo dijo no saber cómo se encontrará "mañana lo veré; saldremos y veremos qué tal, pero la lesión está evolucionando muy rápido, la movilidad ha mejorado pero tengo muy pocos días de margen entre que me he quitado el yeso y que vaya a correr".

"Es un fin de semana para no dar tantas vueltas y para estar atento, sobre todo de no caer, y de probar a hacerlo lo mejor posible sin asumir excesivos riesgos", reconoció el campeón de Palma de Mallorca.