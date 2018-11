Laso: "El Zalgiris nos obliga a dar un paso adelante por su energía y dureza"

Madrid, 1 nov (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, comentó que el Zalgiris, su rival este viernes en la Euroliga, les obligará en Kaunas a dar "un paso adelante" por su "energía y dureza en rebotes y bloqueos".

"El Zalgiris mantiene muchas de las señas de identidad del año pasado, han cambiado jugadores claves y ha entrado Wolters (Nate) por Pangos (Kevin), pero tienen más rotación que el año pasado y siguen teniendo peligro en el tiro exterior con (Arturas) Milaknis", dijo Laso.

"Tienen jugadores muy versátiles en el juego interior, muy agresivos al rebote, defienden muy fuerte tanto en el uno contra uno como en el bloqueo y continuación. Creo que es un equipo con identidad que en su casa se hace muy fuerte y es difícil ganar, pero que es capaz de competir todos los días", añadió el técnico.

Laso siguió hablando del equipo lituano.

"En casa han estado muy cerca de ganar ante Fenerbahce y Baskonia, no los ganó, pero en cambio ha ido a Anadolu Efes y Panathinaikos y ha ganado", subrayó.

El pabellón de Kaunas es especialmente caliente por sus aficionados que empujan con pasión a su equipo.

"Este es un partido diferente en un ambiente muy caliente y ante un equipo muy duro en cuanto a energía, rebote y bloqueos y tenemos que estar preparados para eso. Todos los partidos son diferentes, pero este nos obliga a dar un paso adelante si queremos ser competitivos", indicó.

El entrenador del Real Madrid informó de que viajan trece jugadores y de que no lo hacen ni Felipe Reyes ni Trey Thompkins.

"La semana empezó bien pero se ha ido truncando, habíamos puesto de alta a Trey Thompkins, que estaba mejor, pero ha notado alguna molestia en el entrenamiento y ha tenido que dejarlo, con lo cual no viaja. Felipe sigue con un pequeño problema en la rodilla y no debe forzar, aunque está entrenando no al cien por cien y no viaja. Tampoco Melwin Pantzar. Vamos con trece y haremos un descarte a última hora", apuntó.

Laso volvió a hablar de la lesión de Thompkins.

"Es una especie de fascitis que es peligrosa si te rompes la fascia. Hemos estado muy conservadores y hay cierto miedo a que no recaiga. Ha estado mucho mejor en las últimas dos semanas y este jueves ha notado un poco de molestas. No estamos preocupados porque le vemos bien, pero es normal que los médicos nos hagan ser prudentes", puntualizó.

Históricamente en lo que llevamos de siglo el Madrid ha ganado 17 de los 18 partidos disputados ante los lituanos.

"Es verdad que históricamente en los últimos años hemos ganado siempre al Zalgiris, pero es un partido nuevo y para esto las estadísticas valen muy poco. Lo que si creo es que hemos sido capaces de haber buenos partidos ante ellos, pero siempre pensamos que el siguiente partido va a ser más complicado", observó.

También se le preguntó a Laso por la mejoría de Ognjen Kuzmic.

"Sabíamos que lo de Kuz era una cuestión de tiempo, necesitaba jugar y recuperar sensaciones. Le faltan algunos aspectos como algo de físico, tras estar un año parado", comentó.

Sobre Klemen Prepelic afirmó que "es un jugador que nos aporta muchos cosas en cuanto a creación de juego. Es muy buen pasador y todavía hay conceptos del juego que debe ir adquiriendo, sobre todo en defensa. Que tire y falle no me preocupa si hace buenos tiros. Le veo todos los días y sé que es un gran tirador", finalizó Pablo Laso.