"FARC replicaron en la selva los campos" nazis, el relato de un superviviente

Bogotá, 1 nov (EFE).- Como los campos de concentración nazis pero en plena selva colombiana, así es como el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta resume los doce años que pasó secuestrado por las FARC, una experiencia que comenzó hace hoy 20 años cuando esa guerrilla ocupó la ciudad de Mitú.

"Las FARC, seguramente sus cabecillas y dirigentes, estudiaron muy bien qué pasó en los campos de concentración en Alemania y lo replicaron en la selva. Allí hicieron esas jaulas de concentración con las mismas características, las mismas tablas, los mismos alambrados, las mismas mallas y las mismas literas", recuerda el general colombiano en una entrevista con Efe.

Por si eso fuera poco, alrededor de los secuestrados "las garitas donde se ubicaban los vigilantes eran también similares a los campos de concentración" nazis.

Su tormento comenzó el 1 de noviembre de 1998 cuando, todavía coronel, era comandante de la Policía en el selvático departamento del Vaupés.

Su capital, Mitú, fue arrasada por unos 1.500 guerrilleros de las FARC en un ataque ante el que poco pudieron hacer los 120 policías que salvaguardaban la ciudad bajo su mando.

Tras resistir durante diez horas, ya sin munición, Mendieta se vio obligado a rendirse junto a 60 de sus hombres, que comenzaron entonces a vivir el horror del secuestro.

"En las jaulas (...) teníamos que dormir amontonados", recuerda acerca de los años que pasó en la selva hasta que fue rescatado en una operación militar el 13 de junio de 2010.

La dureza de su relato se incrementa cuando revive las imágenes de él y sus compañeros que dieron la vuelta al mundo: con cadenas atadas al cuello, pies y manos, sin casi poder moverse.

Mendieta recuerda el sarcasmo que suponía cuando los guerrilleros que les vigilaban les hablaban de "un principio de humanidad".

Este consistía en "ceder un eslabón de la cadena para que no apretara tanto" y les dejara respirar.

"A veces, la cadena le quedaba a uno supremamente apretada y no le permitía comer o respirar. En las noches, para dormir era muy difícil. Muchas veces me dormía de lado y me quedaba sin oxígeno, me despertaba con pesadillas y sobresaltado pero al despertar y tener la claridad de que estaba vivo sentía que medio cuerpo estaba paralizado", relata.

Entonces hacía movimientos para que sus músculos reaccionasen porque "toda la mitad del cuerpo se paralizaba (...) uno pensaba que iba a terminar la existencia", relata, y añade que no le quedaba más que "reacomodarse la cadena".

No tenía más remedio que "pedirle a Dios que permita vivir ese día más", dice Mendieta, ascendido a general durante su secuestro.

"Allá uno vive el segundo, el minuto, la hora porque uno no sabe si a la hora siguiente, al minuto siguiente va a estar vivo o va a estar muerto. Si va a estar en un sitio o en otro lugar, si va a pasar un avión o un helicóptero, si van a bombardear o a ametrallar. Uno está en una constante zozobra", resume.

Le es imposible olvidar el día en que fueron secuestrados, como los nombres de sus compañeros policías que sufrieron junto a él o cayeron en la defensa de Mitú.

En la selva tuvieron además que afrontar "las diferentes enfermedades sin el suministro de medicinas" y uno de sus compañeros, el capitán Julián Guevara, murió en cautiverio.

"Allí incluso estuve cinco semanas sin poder caminar, arrastrándome por la selva", recuerda un Mendieta que hoy camina renqueante como consecuencia de los malos tratos.

El tiempo y la esperanza las medía con los mensajes que recibía de su familia a través del programa de radio "Voces del secuestro", que les llevaba el aliento, "las vitaminas, el suero".

Ahora, con las FARC ya desarmadas, acudió a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) a contar su caso y denuncia que hasta el momento "no ha habido ni verdad, ni justicia ni reparación" que todavía espera.

Sin embargo, esa es una esperanza que tampoco pierde, consciente de que "hay mecanismos internacionales como la Corte Penal Internacional".

Eso sí, no duda en calificar como "una burla" que, mientras espera justicia, las FARC, hoy transformadas en partido político, tengan diez escaños en el Congreso otorgados por el acuerdo de paz con las prebendas que ello implica.