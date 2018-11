Expertos defienden la importancia del acompañamiento al final de la vida

Barcelona, 1 nov (EFE).- Tres hermanos doctores en tres ámbitos diferentes, uno médico, otro teólogo y otro bioético, Germà, Xavier y Màrius Morlans, coinciden en la importancia de tener un acompañamiento adecuado en el final de la vida.

En declaraciones a Efe, los tres hermanos, que esta semana han participado en un acto para hablar de la muerte en la parroquia de Santa Anna de Barcelona, han expresado la necesidad de garantizar unos buenos cuidados paliativos, que, según apuntan, van mejorando.

Germà Morlans explica que "la 'muerte digna' es la muerte libre de distrés -estrés nocivo, desagradable y doloroso- evitable y de sufrimiento para el enfermo, familia y cuidadores, de acuerdo con los deseos del enfermo y la familia".

"La mayoría de los catalanes muere en centros hospitalarios y residencias, por eso son tan importantes las curas paliativas", abunda, en declaraciones a Efe este especialista en Medicina Interna y Gerontología y responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de Granollers.

Para el doctor Morlans, el objetivo global de las curas paliativas es conseguir el confort del enfermo, preservando en todo momento su dignidad y el bienestar de la familia a través del control de síntomas y del apoyo emocional.

"Hay estudios que demuestran que en Cataluña casi el 85 por ciento de los pacientes con cáncer recibe alguna atención de curas paliativas al final de su vida, ya sea en su casa o en el hospital. En cambio, con las muertes no-cáncer, a veces el empeoramiento es de golpe y no se pueden aplicar", advierte.

Según este médico, lo habitual es que, cuando se aproxima el final de la vida, el paciente pueda tomar varias decisiones, aunque en muchas ocasiones son las familias las que acaban decidiendo, como si quiere que le seden, si prefiere que le retiren o no los apoyos vitales o pedir la eutanasia o suicidio asistido, aunque esto último está penalizado.

En España está en vigor la ley de la autonomía del paciente de 2002, que reconoce al enfermo derechos como negarse a recibir tratamiento, y las comunidades han aprobado leyes de muerte digna por las que el enfermo puede dejar un testamento vital (Documento de Voluntades Anticipadas) y garantizan su acceso a cuidados paliativos.

"Yo soy uno de los redactores del documento de bioética de Cataluña, que ya tiene doce años, pidiendo la legalización de la eutanasia y la propuesta socialista que se está tramitando en el Congreso sigue nuestras recomendaciones", ha explicado a Efe Màrius Morlans, médico nefrólogo, especializado en Deontología y Bioética.

El bioético defiende que la aprobación de la ley de eutanasia es una "necesidad social" que reúne un "amplio consenso social" en todas las capas de población.

También afirma que si se aprueba "será una buena ley con el añadido que nosotros no nos atrevimos a hacer: que en el Documento de Voluntades Anticipadas se pueda incluir la eutanasia", reconoce el segundo hermano Morlans.

Para el sacerdote, doctor en Teología y tercer hermano, Xavier Morlans, la muerte digna es aquella "sin dolor físico, sin dolor psicológico, sin ser una carga para los familiares y sin la humillación de que te lo tengan que hacer todo".

Por este motivo, el sacerdote reivindica la necesidad de las curas paliativas, aunque no se pronuncia tan abiertamente sobre la eutanasia o sobre el suicidio asistido, y prefiere destacar "la dignidad de aquellas personas que se aferran a la vida y se resisten a no morir, sean o no creyentes".

El Congreso de los Diputados ha aprobado la tramitación de un proyecto de ley de Eutanasia por primera vez en España con un texto del PSOE que determina que el derecho a la eutanasia es el que tienen las personas que requieren cuidados paliativos por una enfermedad grave e incurable y también aquellas "que deciden no vivir más" en casos de discapacidad grave crónica y que padezcan un "sufrimiento insoportable".