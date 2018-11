Dimite secretaria de Estado británica por retraso en la normativa de apuestas

Londres, 1 nov (EFE).- La secretaria de Estado de Deporte y Sociedad Civil británica, Tracey Crouch, dimitió hoy tras conocerse que el Gobierno retrasará la aplicación de una reducción de 100 libras (113 euros) a dos libras (2,2 euros) la apuesta máxima en las máquinas de juego, una medida que ella impulsaba.

En la carta de renuncia que envió a la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, Crouch tachó de "injustificable" el retraso en la aplicación de esta reducción y aseguró que "no hay razón" para que esta legislación no comience a aplicarse antes de octubre de 2019.

Según anunció el ministro de Economía británico, Philip Hammond, el pasado lunes cuando presentó el nuevo Presupuesto del Estado para 2019, la medida no comenzará a aplicarse hasta dentro de un año.

"Con gran pena tengo que renunciar a uno de los mejores trabajos en el Gobierno", escribió la política conservadora en la misiva, en la que recordó la buena acogida que tuvo esta iniciativa cuando fue anunciada el pasado mayo.

El Ejecutivo "tory" informó de este cambio que tiene como objetivo atajar el número de personas con adicción a este tipo de máquinas electrónicas en las que la gente puede apostar hasta 100 libras (113 euros) cada veinte segundos, lo que le ha llevado a ser denominada como "la cocaína de los juegos de azar".

Para la política, la reducción a dos libras (2,2 euros) la apuesta máxima supone un "compromiso para proteger a las personas más vulnerables frente a los intereses de las grandes empresas".

Crouch ocupaba desde 2015 el cargo de secretaria de Deporte y Sociedad Civil y, desde el pasado enero, también estaba al cargo de la nueva Secretaría de Estado para tratar el problema de la soledad en el Reino Unido.

Ese departamento es una iniciativa que impulsó la diputada laborista Jo Cox, asesinada en junio de 2016 tras recibir varias puñaladas y disparos de un hombre relacionado con la ultraderecha.