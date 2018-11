Ábalos lamenta el debate sobre restos de Franco, impensable en otros países

Paterna , 1 nov .- El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha lamentado que hoy en día en España se debata sobre la "exhumación de los restos de un dictador" como Francisco Franco, hecho que ha considerado "impensable" en otros países y ha citado a Alemania e Italia.

En un acto de homenaje a los represaliados por la Dictadura en el cementerio municipal de Paterna (Valencia), Ábalos se ha preguntado cómo la familia de Franco está "orgullosa de su herencia" y les ha pedido, "tras años de arrogancia, imposición y eliminación del discrepante", un poco de humildad.

"Yo les pediría humildad por ellos mismos y, ya que les gusta tanto la patria, por respeto a la patria", ha señalado Ábalos tras realizar una ofrenda floral junto al paredón de fusilamientos del cementerio, al que se ha referido como "paredón de España" por el número de fusilados que en él cayeron muertos.

A los que "quieren reescribir la historia" en vez de optar por "la verdad, reparación y justicia" de la memoria histórica, ha dicho que Franco "no era un general al uso" y ha añadido: "No es así. Hay generales buenos, otros delincuentes y asesinos como éste. No se debe integrar como normal lo execrable, reprochable y condenable".

Preguntado por si un tercero está mediando entre la familia de Franco y el Gobierno respecto de la exhumación de los restos y el destino de los mismos, el secretario de Organización ha contestado: "No sé. La verdad, no tengo ni idea".

En su discurso, ofrecido ante casi un centenar de personas entre autoridades locales, compañeros de partido, vecinos de Paterna y familiares de algunos de los fusilados junto a ese cementerio, José Luis Ábalos ha defendido que el PSOE "ahora y siempre" ha reivindicado la memoria histórica, "la necesidad de la verdad".

No obstante, ha advertido de que, "cuando parecía que la verdad se había abierto paso, y tan solo quedaba avanzar en la reparación y la justicia, hay quien quiere reescribir la historia", y se ha referido a la Fundación Francisco Franco y a la familia del general.

"Hoy en España, podemos tener un debate sobre la exhumación de los restos de un dictador. ¿Esto pasa en otros países. En pleno 2018, ¿estamos en ese debate? Y algunos, creciéndose", ha manifestado.

Ha insistido en pedir humildad "por respeto a todos", y ha abundado en el reconocimiento y solidaridad con las víctimas y con sus familias, que, por "no poder expresarse", antes "tenían que aprovechar el Día de Todos los Santos para conmemorar a los suyos".

El PSOE ha elegido Paterna para este acto de homenaje, coincidiendo con en el Día de Todos los Santos, por contar su cementerio con más de setenta fosas comunes con los restos de 2.238 represaliados del franquismo.

Este municipio anexo a Valencia, es el primero en que hay constancia de un fusilamiento tras la Guerra Civil, el 3 de abril de 1939, y el segundo con más fusilados en la posguerra, y se erige en símbolo de esta lucha.

Por todo ello, la secretaria general del PSOE en la provincia de Valencia, Mercedes Caballero, ha reclamado que el lugar sea conocido como "el paredón de España", y ha sugerido que podría albergar el Museo de la Memoria Histórica que el ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso en su momento.

Caballero ha reivindicado el papel de su formación política en los avances y logros alcanzados en España respecto a la memoria histórica, frente a un PP que en el caso de la Comunitat Valenciana "no daba ni un euro para el desarrollo de la ley" de Memoria Democrática, aprobada finalmente por Les Corts Valencianes en octubre del pasado año.

Tras los parlamentos frente al paredón de fusilamiento, los presentes han entonado el himno obrero "La Internacional", han recorrido las decenas de metros que separan el paredón del cementerio y han realizado una ofrenda floral junto al monolito conmemorativo a los fusilados ubicado dentro del recinto.