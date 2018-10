Unidos Podemos pide a Gobierno proteger educación catalana de mentiras de Cs

Madrid, 31 oct (EFE).- Unidos Podemos quiere saber qué hará el Gobierno para proteger el sistema educativo catalán y la profesionalidad de los docentes de Lengua castellana en Cataluña tras las declaraciones del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que afirmó ayer que allí no se puede estudiar en español.

A través de unas preguntas por escrito, el diputado de Unidos Podemos-En Comú Podem-Marea Joan Mena ha lamentado las manifestaciones de Rivera, en la presentación del candidato de su formación a la Comunidad de Madrid, y ha asegurado que detrás "se esconde una clara intención de desprestigiar al sistema educativo catalán".

Mena ha recordado que el alumnado catalán es, entre los de las comunidades autónomas con dos lenguas, el que mejor nota obtuvo en Lengua castellana y Literatura en la última prueba de Selectividad (EBAU) y que el número de aprobados en dicha materia está por encima de la media estatal.

Por ese y otros datos se demuestra, según Mena, que la escuela pública catalana cubre "plenamente" el objetivo de garantizar la competencia lingüística en las dos lenguas.

"¿Qué mecanismo piensa llevar a cabo el Gobierno del Estado para evitar que nadie ponga en duda la profesionalidad de los miles de profesores de Lengua castellana en Cataluña?", ha preguntado Mena.

Además, a través de Twitter Mena se ha dirigido a Rivera: "me puedes decir qué he estado haciendo yo mismo, como profe de lengua castellana en cataluña, 13 años de mi vida? basta de faltar el respeto a los miles de compañeros profesores y de lengua castellana. No todo vale para ganar cuatro votos".