Somma y Saúl García se perfilan como titulares en Las Palmas

La Coruña, 31 oct (EFE).- Los jugadores del Deportivo Saúl García y el italiano Michele Somma se perfilan como titulares el próximo sábado ante la UD Las Palmas en la duodécima jornada de LaLiga 1/2/3 según lo que ha probado hoy en el entrenamiento el preparador blanquiazul, Natxo González, en la Ciudad Deportiva de Abegondo.

Los dos han formado parte del teórico once titular en un partido de once contra once que ha dispuesto el cuerpo técnico en la sesión de trabajo.

Si se confirma esa alineación, la única novedad respecto al equipo que derrotó el pasado fin de semana al Reus (2-0) sería el lateral Saúl García, que en ese choque cedió la titularidad a Diego Caballo.

Natxo González, que cumplirá su segundo partido de sanción, recupera para el partido con la UD Las Palmas al central Pablo Marí, que fue baja ante el Reus por su expulsión en la anterior jornada del campeonato.

Marí estaba siendo titular en el centro de la defensa junto al portugués Domingos Duarte, pero la irrupción de Somma podría desplazarlo del once al banquillo.

A tres días para el partido con el conjunto canario, el Deportivo presenta las bajas por lesión del danés Michael Krohn-Dehli y los argentinos Sebastián Dubarbier y Fede Cartabia, quien ya se ha reincorporado al grupo.

Además, por sanción, causará baja en Canarias Borja Valle, que cumplirá el segundo de los cuatro partidos de sanción que le impusieron por su expulsión ante el Córdoba.