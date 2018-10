Santander: No vemos ninguna razón para la retroactividad impuesto hipotecario

Madrid, 31 oct (EFECOM).- El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, al igual que el resto del sector bancario, ha dicho hoy que no ve "ninguna razón" para aplicar retroactividad en el impuesto de las hipotecas, y ha defendido que la banca se ha limitado a cumplir con la ley.

"Nos hemos limitado a cumplir la ley. Nosotros no hemos cobrado el impuesto y no podemos devolver algo que no hemos cobrado", ha dicho Álvarez, para quien el posible cambio en el citado reglamento sobre el impuesto de las hipotecas es "extraño".

Álvarez se ha expresado así durante la presentación de los resultados trimestrales, en la que preguntado por la posibilidad de que el Tribunal Supremo decida el 5 de noviembre, que la banca debe pagar el impuesto de las hipotecas y no el cliente, ha dicho que lo primero que le gustaría es que lo antes posible "todos sepamos a lo que atenernos".

En este sentido, ha añadido que si el Supremo finalmente decide que la banca debe pagar el citado impuesto, Santander cumplirá con la ley, aunque esto supondrá un aumento de costes de las hipotecas.

Preguntado por cuánto podría ser este coste y cómo puede afectar a los clientes, ha dicho que dependerá de la dinámica competitiva del mercado y según eso, el banco pondrá el precio que considere adecuado.

Al respecto, Álvarez ha pedido un marco hipotecario "claro y seguro", ya que "cuando se presta a 25 años" se necesita "estabilidad, porque el riesgo que se asume es elevado".